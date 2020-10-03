В рубрику "Сообщи свою новость" написал Дмитрий:
- Уважаемая редакция. Не могли бы вы поднять вопрос, почему у нас в ковидном отделении, куда привозят больных, в этот же приемный покой (одно помещение) заходят люди, что бы передать передачки. Почему нельзя как-то это организовать отдельно. А то получается привезли на "скорой" больного санитары в ковидных костюмах, и тут же несут простые люди передачки в эти же двери. Это было на моих глазах и если честно, то это дико смотрится.
Дикость: больного ведут санитары в ковидных костюмах и пердачки несут в одни двери в ЦГБ Бердска
11:38 03.10.2020
Почему нельзя организовать отдельные входы в приемном покое бердского ковидного отделения?
В рубрику "Сообщи свою новость" написал Дмитрий:
Спасибо за ваш голос
От редакции
Еще один источник распространения ковида?
БердскЧисло "подозреваемых" на коронавирус стремительно растет в Бердске: Тесты берут сотнями в сутки
11:46 03-10-2020
Дикость: больного ведут санитары в ковидных костюмах и пердачки несут в одни двери в ЦГБ Бердска
11:38 03-10-2020
Массово бегут из Москвы жители: цифры поражают экспертов
11:33 03-10-2020
На какую мечту получила 1 млн рублей в телешоу жительница Алтая?
11:07 03-10-2020
БердскСколько заразившихся COVID-19 выявили за сутки на 3 октября в Бердске? Цифры пугают 2
10:53 03-10-2020
Самый эффективный способ борьбы с COVID-19 знает Жириновский
10:46 03-10-2020