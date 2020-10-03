Дикость: больного ведут санитары в ковидных костюмах и пердачки несут в одни двери в ЦГБ Бердска

В рубрику "Сообщи свою новость" написал Дмитрий:

- Уважаемая редакция. Не могли бы вы поднять вопрос, почему у нас в ковидном отделении, куда привозят больных, в этот же приемный покой (одно помещение) заходят люди, что бы передать передачки. Почему нельзя как-то это организовать отдельно. А то получается привезли на "скорой" больного санитары в ковидных костюмах, и тут же несут простые люди передачки в эти же двери. Это было на моих глазах и если честно, то это дико смотрится.