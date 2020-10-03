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Трампу плохо: у заразившегося COVID-19 президента США появились серьезные симптомы

11:58 03.10.2020 Фото: Википедии
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В штабе американского лидера сообщили, что все предвыборные мероприятия с его участием отложат или перенесут в онлайн-формат.

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Состояние Трампа ухудшилось, сообщили СМИ

Состояние заразившегося коронавирусом Дональда Трампа ухудшилось, у него появились кашель и температура, пишет Vanity Fair.

По словам автора статьи, об этом ему сообщили двое республиканцев, которые находятся "в тесном контакте с Белым домом".

"Что касается Меланьи, говорят, что у нее нет симптомов", — добавил журналист.

Как признался один из членов Республиканской партии, в администрации президента беспокоятся о здоровье 74-летнего Трампа.

В штабе президента сообщили, что все предвыборные мероприятия с его участием отложат или перенесут в онлайн-формат.

2 октября утром американский лидер заявил, что он и его супруга Меланья заболели COVID-19. Как отмечал врач Трампа, глава государства и первая леди чувствуют себя хорошо, планируют находиться в Белом доме и выполнять свои обязанности. Меланья добавила, что отложила все предстоящие встречи, так как они с мужем находятся на карантине.

Накануне вечером президент США по телефону давал интервью телеканалу Fox News и не выказывал никаких признаков недомогания.

Соединенные Штаты остаются на первой строчке по числу заболевших COVID-19, там выявлено 7 277 759 случаев инфицирования. Всего в мире заразились более 34 миллионов человек, свыше миллиона из них скончались.

COVID-19 заболел коронавирус первая леди президент симптомы температура Дональд Трамп
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