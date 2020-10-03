03.10
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Новости Бердска / Здоровье

Кто умер и сколько заразились COVID-19 за сутки на 3 октября в Новосибирской области? Пугающая статистика

12:40 03.10.2020 Фото: pexels.com
0

Всего в регионе зарегистрировано 13 393 случая коронавирусной инфекции, скончался 461 пациент, сделано 542 567 тестов на коронавирус, 12 117 человек выписаны с выздоровлением.

% name% title
Еще 79 случаев COVID-19 выявили в Новосибирской области
Сюжет: Коронавирус.Бердск.Вопросы
% name% title

Бесплатно раздадут дорогой «Арепливир» лечащимся дома от COVID-19 жителям МосквыКто умер и сколько заразились COVID-19 за сутки на 3 октября в Новосибирской области? Пугающая статистикаЕщё 2029 новостей

По данным оперативного штаба, на утро 3 октября в регионе зарегистрировано 13 393 случая коронавирусной инфекции (+79 за последние сутки), в том числе у 802 детей. 12 117 человек выписаны с выздоровлением (+53 за сутки).

Скончались еще четыре пациента: мужчина в возрасте 81 год, две женщины в возрасте 80 лет и женщина в возрасте 88 лет. Всего в регионе от коронавируса умер 461 человек.

В отделениях интенсивной терапии находятся 59 человек. На ИВЛ – 8 пациентов.

Госпитализирован 31 ребенок с подозрением на коронавирус, в том числе дети с подтвержденным диагнозом.

Взрослых пациентов с установленным диагнозом COVID-19 и с подозрением на него в инфекционных стационарах Новосибирска – 1 835.

В больницы районов области госпитализирован 621 пациент с подозрением на коронавирусную инфекцию и лабораторно подтвержденным диагнозом.

Всего в Новосибирской области сделано 542 567 тестов на коронавирус.

Под медицинским наблюдением находятся 1 285 жителей области, 45 108 человек сняты с меднаблюдения.

Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск" за сутки выявлено 3 новых случая заражения коронавирусом в Бердске. Всего за врем пандемии заболели 328 бердчан.

COVID-19 выздоровление заразились коронавирус пациент с подтвержденным диагнозом
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Снова ковид захлестнул регион?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Подробности смерти 58-летнего россиянина в турецком отеле: Его насмерть придавило мансардным окном
15:06 03-10-2020
Подробности смерти 58-летнего россиянина в турецком отеле: Его насмерть придавило мансардным окном
На видео расстрел детей из винтовки на школьном стадионе сняли в Амурской области
14:53 03-10-2020
На видео расстрел детей из винтовки на школьном стадионе сняли в Амурской области
День ОМОН 2020: Поздравления и история праздника 3 октября
14:52 03-10-2020
День ОМОН 2020: Поздравления и история праздника 3 октября
Звездопад Тауриды и поток Ориониды в октябре 2020: Когда смотреть и что нужно делать в эти дни
14:42 03-10-2020
Звездопад Тауриды и поток Ориониды в октябре 2020: Когда смотреть и что нужно делать в эти дни
Бегом на прогулку! 3 октября - Всероссийский день ходьбы
14:39 03-10-2020
Бегом на прогулку! 3 октября - Всероссийский день ходьбы
Бесплатно раздадут дорогой «Арепливир» лечащимся дома от COVID-19 жителям Москвы
14:33 03-10-2020
Бесплатно раздадут дорогой «Арепливир» лечащимся дома от COVID-19 жителям Москвы
БердскВ список городов с убитыми дорогами попал Бердск. Сколько не соответствует нормам?
14:07 03-10-2020
В список городов с убитыми дорогами попал Бердск. Сколько не соответствует нормам?
Шалайки обнюхают и найдут зараженных коронавирусом пассажиров в аэропортах. Для псов придумали новую команду
13:56 03-10-2020
Шалайки обнюхают и найдут зараженных коронавирусом пассажиров в аэропортах. Для псов придумали новую команду
БердскОтменили субботник из-за коронавируса в Бердске. Как будем наводить чистоту? 1
13:41 03-10-2020
Отменили субботник из-за коронавируса в Бердске. Как будем наводить чистоту?
Единственный шанс на смягчение приговора есть у Ефремова, заявил адвокат Жорин
13:21 03-10-2020
Единственный шанс на смягчение приговора есть у Ефремова, заявил адвокат Жорин