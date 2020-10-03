Кто умер и сколько заразились COVID-19 за сутки на 3 октября в Новосибирской области? Пугающая статистика

Всего в регионе зарегистрировано 13 393 случая коронавирусной инфекции, скончался 461 пациент, сделано 542 567 тестов на коронавирус, 12 117 человек выписаны с выздоровлением.

Еще 79 случаев COVID-19 выявили в Новосибирской области

По данным оперативного штаба, на утро 3 октября в регионе зарегистрировано 13 393 случая коронавирусной инфекции (+79 за последние сутки), в том числе у 802 детей. 12 117 человек выписаны с выздоровлением (+53 за сутки).

Скончались еще четыре пациента: мужчина в возрасте 81 год, две женщины в возрасте 80 лет и женщина в возрасте 88 лет. Всего в регионе от коронавируса умер 461 человек.

В отделениях интенсивной терапии находятся 59 человек. На ИВЛ – 8 пациентов.

Госпитализирован 31 ребенок с подозрением на коронавирус, в том числе дети с подтвержденным диагнозом.

Взрослых пациентов с установленным диагнозом COVID-19 и с подозрением на него в инфекционных стационарах Новосибирска – 1 835.

В больницы районов области госпитализирован 621 пациент с подозрением на коронавирусную инфекцию и лабораторно подтвержденным диагнозом.

Всего в Новосибирской области сделано 542 567 тестов на коронавирус.

Под медицинским наблюдением находятся 1 285 жителей области, 45 108 человек сняты с меднаблюдения.

Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск" за сутки выявлено 3 новых случая заражения коронавирусом в Бердске. Всего за врем пандемии заболели 328 бердчан.