Видео задержания мэра иркутского города опубликовал СК. В чем подозревают Александра Душина?

Главу Усть-Кута задержали в Иркутском аэропорту, когда он вернулся из отпуска. Следствие полагает, что он вольно распорядился деньгами по программе благоустройства.

Александра Душина заподозрили в махинациях на 16 миллионов рублей

Иркутское областное управление Следственного комитета России днем в пятницу, 2 октября опубликовало видео с задержанием главы города Усть-Кута Александра Душина. Его подозревают в превышении должностных полномочий при оплате работ по благоустройству территорий из муниципального и областного бюджетов.

На кадрах с задержанием показано, как Александра Душина под охраной доставляют в здание Следкома на улице Володарского в Иркутске, и как ему оглашают статью уголовного кодекса, по которой он проходит подозреваемым.

Уголовное дело возбуждено по части 3 статьи 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями, совершенное главой органа местного самоуправления, повлекшее тяжкие последствия). Сейчас решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

Душина задержали утром в пятницу, 2 октября, в аэропорту Иркутска силами СКР и ФСБ, когда он вернулся из небольшого отпуска.

Суть инкриминируемого Душину преступления состоит в том, что при исполнении контракта на 40 миллионов рублей по госпрограмме благоустройства глава Усть-Кута, по версии следствия, 16 миллионов перечислил за невыполненные работы или за некачественно выполненные. Эти 16 миллионов поступили на счета фирм, аффилированных с Александром Душиным, отмечали в СКР.