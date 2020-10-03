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Единственный шанс на смягчение приговора есть у Ефремова, заявил адвокат Жорин

13:21 03.10.2020 Фото: Пресс-службы Пресненского суда
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Защитник Пашаев усугубил положение актера, полагают юристы, но исправить ситуацию еще возможно.

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Адвокат рассказал о единственном шансе для Ефремова смягчить приговор

Адвокат Сергей Жорин рассказал в эфире НСН, что единственный шанс для актера Михаила Ефремова смягчить приговор по делу о смертельном ДТП — раскаяние.

Ранее Ефремов написал покаянное письмо из СИЗО, где вновь признал вину в смертельном ДТП на Садовом кольце и выразил готовность возместить ущерб пострадавшей стороне. В начале сентября Пресненский суд признал артиста виновным в аварии и приговорил его к восьми годам колонии общего режима.

"Сейчас Ефремов понимает, что позиция, которую он избрал, неправильная. Тем более вполне возможно, что он действительно раскаивается и готов возместить ущерб. Если что-то может облегчить его положение, то это новая позиция, которую он теперь избрал, думаю, благодаря его новым защитникам. Это правильный ход", — заявил Жорин.

По его словам, есть определенная вероятность, что суд пойдет на смягчение приговора.

"Я думаю, что написанное Ефремовым соответствует действительности. Думаю, какое-то воздействие на Ефремова (экс-адвокат артиста Эльман. – Прим. ред.) Пашаев оказывал. Ефремов впервые столкнулся с такой ситуацией, он не обладает юридическим образованием. Вполне возможно, он слышал то, что хотел слышать", — заключил адвокат.

Смертельная авария с участием Ефремова произошла вечером 8 июня на Смоленской площади в Москве. Актер на своем джипе выехал на встречную полосу и врезался в фургон "Лада", за рулем которого находился курьер интернет-магазина Сергей Захаров. Мужчина получил тяжелые травмы и умер в больнице. Экспертиза установила, что в момент ДТП артист был в состоянии алкогольного и наркотического опьянения.

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