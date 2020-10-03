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Отменили субботник из-за коронавируса в Бердске. Как будем наводить чистоту?

13:41 03.10.2020 Фото: Курьер. Среда. Бердск
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С 5 октября по 18 октября 2020 года организован бесплатный прием мусора по специальным талонам. Крупногабаритный и строительный мусор не принимается. Приему подлежит только мусор, собранный в мешки.

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В Бердске традиционно осенью и весной проводят субботники

О приведении территории Бердска в соответствие с Правилами благоустройства по окончании летнего периода в 2020 году, сообщили в пресс-центре городской администрации.

Учитывая сложившуюся на сегодняшний день коронавирусную ситуацию, традиционный массовый осенний субботник в городе Бердске проводиться не будет.

-В целях приведения в надлежащее санитарное состояние территории города Бердска по окончании летнего периода, руководителям предприятий, организаций, учреждений, управляющих компаний, жилищно-строительных кооперативов, товариществ собственников жилья, территориальным общественным самоуправлениям рекомендуется привести в соответствие с Правилами благоустройства прилегающие территории с вывозом мусора на городской полигон твердых бытовых отходов. При приведении в надлежащее состояние прилегающих территорий, руководителям обеспечить меры безопасности во избежание распространения коронавирусной инфекции, не допускать массового скопления людей, - отметили в бердской мэрии.

В период с 5 октября по 18 октября 2020 года для предприятий, организаций и учреждений организован бесплатный прием мусора по специальным талонам (тел. 2-43-33 - МУП «СпецАвтоХозяйство»). Крупногабаритный и строительный мусор не принимается. Приему подлежит только мусор, собранный в мешки.

Жителям частного сектора, производящим уборку на своих приусадебных участках, необходимо складировать мусор в контейнеры и производить вывоз мусора за счет регионального оператора.

Сжигание мусора запрещено!

вывоз мусора коронавирус субботник талон
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От редакции

У вас чистый двор?

Аноним, 03 октября 2020 14:11
А в чем проблема, надевай маску и вперёд на субботник. Тут же все ярые любители масок говорят, что ога спасает даже от гастрита

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