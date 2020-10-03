Шалайки обнюхают и найдут зараженных коронавирусом пассажиров в аэропортах. Для псов придумали новую команду

Собаки справляются лучше ПЦР-тестов, которым для точности нужна определенная концентрация. В аэропорту Хельсинки удалось достичь почти стопроцентной чувствительности псов.

Вирус по запаху: пассажиров российских аэропортов обнюхают шалайки

Они безошибочно обнаруживают взрывчатку, а теперь будут выявлять в аэропортах и зараженных коронавирусом. Специально выведенные собаки — гибриды шакала и лайки (так называемые шалайки) ранее уже демонстрировали свои особые способности, распознавая больных с раковыми опухолями. Теперь кинологическая служба "Аэрофлота" натаскивает пятнадцать таких собак на COVID-19.

"Ищи коронавирус!" — новая команда может появиться в арсенале собак, которые работают в аэропорту Шереметьево. Их прямо сейчас обучают распознавать инфицированных вирусом пассажиров по запаху, передают "Вести".

Специально для эксперимента медики подготовили безопасные для собак и кинологов биоматериалы от больных коронавирусом. Сначала псов знакомят с новым запахом, потом просят найти его среди биоматериалов здоровых доноров и показать позой или голосом.

"Обучение в зале при ежедневной работе занимает около месяца. Я вам говорю про взрывчатые вещества, потому что запах один и тот же. Если обучаются на биологические объекты — это дольше, потому что запах немного меняется", — рассказала начальник кинологического отделения "Аэрофлот" Елена Батаева.

Необъяснимо, но уже научный факт — болезни пахнут, и нос животных их распознает. Пять лет назад российские ученые дали собакам обнюхать здоровых мышей и тех, у кого рак печени. Точность диагностики у псов оказалось выше, чем у лабораторных тестов. Вот что сообщила старший научный сотрудник Института проблем передачи информации имени А. А. Харкевича Елена Родионова:

— От 70 до 90 процентов — это очень высокая точность. Ни один маркер раковый не работает с такой точностью, у него вероятность обнаружения гораздо ниже.

Именно они диагностировали рак, давно и успешно ищут взрывчатку, а теперь и носителей коронавируса. Шалайки — это помесь лайки, фокстерьера и шакала. В носу у этих небольших псов — 300 миллионов рецепторов. Нюх тоньше, чем у человека, в 50 раз. Верят в их успех даже в Роспотребнадзоре.

"Быстрая дифференциация — это то, что позволит снизить риск для остальных людей, которые находятся рядом с носителями инфекции", — отметила руководитель Роспотребнадзора Анна Попова.

Кинологи уже работают с 15 собаками. Но, очевидно, нужно больше: после получаса работы псы должны отдыхать не меньше часа. Другой сложный вопрос заключается в том, как именно обнюхивать пассажиров.

"Как мы будем это делать — один из вариантов, который мы обсуждаем с нашими партнерами. Возможно, это будет маска с лица пассажира или проба слюны, с помощью которой собака будет определять носителя инфекции", — пояснил генеральный директор ПАО "Аэрофлот" Виталий Савельев.

Невероятные успехи демонстрируют собаки в аэропорту Хельсинки. Там они дежурят с сентября. Специалист Хельсинкского университета Анна Хемль-Бьеркмэн рассказала, что удалось достичь почти стопроцентной чувствительности. Собаки справляются лучше ПЦР-тестов, которым для точности нужна определенная концентрация.

В Чили натаскивают собак на вирус в полиции. Кинологов поставят на входе на стадионы и в школы.

В Великобритании живет спаниель Аша. Раньше он искал больных малярией, а теперь бессимптомных носителей коронавируса. Именно носителей, а не больных — их можно будет быстро изолировать.

Обучение шалаек в кинологическом центре "Аэрофлота" должно завершиться к декабрю. Рассчитывают, что уже на будущий год псы выйдут на первое задание в аэропорт.