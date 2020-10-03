03.10
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Общество

Шалайки обнюхают и найдут зараженных коронавирусом пассажиров в аэропортах. Для псов придумали новую команду

13:56 03.10.2020 Фото: Вести
1

Собаки справляются лучше ПЦР-тестов, которым для точности нужна определенная концентрация. В аэропорту Хельсинки удалось достичь почти стопроцентной чувствительности псов.

% name% title
Вирус по запаху: пассажиров российских аэропортов обнюхают шалайки

Они безошибочно обнаруживают взрывчатку, а теперь будут выявлять в аэропортах и зараженных коронавирусом. Специально выведенные собаки — гибриды шакала и лайки (так называемые шалайки) ранее уже демонстрировали свои особые способности, распознавая больных с раковыми опухолями. Теперь кинологическая служба "Аэрофлота" натаскивает пятнадцать таких собак на COVID-19.

"Ищи коронавирус!" — новая команда может появиться в арсенале собак, которые работают в аэропорту Шереметьево. Их прямо сейчас обучают распознавать инфицированных вирусом пассажиров по запаху, передают "Вести".

Специально для эксперимента медики подготовили безопасные для собак и кинологов биоматериалы от больных коронавирусом. Сначала псов знакомят с новым запахом, потом просят найти его среди биоматериалов здоровых доноров и показать позой или голосом.

"Обучение в зале при ежедневной работе занимает около месяца. Я вам говорю про взрывчатые вещества, потому что запах один и тот же. Если обучаются на биологические объекты — это дольше, потому что запах немного меняется", — рассказала начальник кинологического отделения "Аэрофлот" Елена Батаева.

Необъяснимо, но уже научный факт — болезни пахнут, и нос животных их распознает. Пять лет назад российские ученые дали собакам обнюхать здоровых мышей и тех, у кого рак печени. Точность диагностики у псов оказалось выше, чем у лабораторных тестов. Вот что сообщила старший научный сотрудник Института проблем передачи информации имени А. А. Харкевича Елена Родионова:

— От 70 до 90 процентов — это очень высокая точность. Ни один маркер раковый не работает с такой точностью, у него вероятность обнаружения гораздо ниже.

Именно они диагностировали рак, давно и успешно ищут взрывчатку, а теперь и носителей коронавируса. Шалайки — это помесь лайки, фокстерьера и шакала. В носу у этих небольших псов — 300 миллионов рецепторов. Нюх тоньше, чем у человека, в 50 раз. Верят в их успех даже в Роспотребнадзоре.

"Быстрая дифференциация — это то, что позволит снизить риск для остальных людей, которые находятся рядом с носителями инфекции", — отметила руководитель Роспотребнадзора Анна Попова.

Кинологи уже работают с 15 собаками. Но, очевидно, нужно больше: после получаса работы псы должны отдыхать не меньше часа. Другой сложный вопрос заключается в том, как именно обнюхивать пассажиров.

"Как мы будем это делать — один из вариантов, который мы обсуждаем с нашими партнерами. Возможно, это будет маска с лица пассажира или проба слюны, с помощью которой собака будет определять носителя инфекции", — пояснил генеральный директор ПАО "Аэрофлот" Виталий Савельев.

Невероятные успехи демонстрируют собаки в аэропорту Хельсинки. Там они дежурят с сентября. Специалист Хельсинкского университета Анна Хемль-Бьеркмэн рассказала, что удалось достичь почти стопроцентной чувствительности. Собаки справляются лучше ПЦР-тестов, которым для точности нужна определенная концентрация.

В Чили натаскивают собак на вирус в полиции. Кинологов поставят на входе на стадионы и в школы.

В Великобритании живет спаниель Аша. Раньше он искал больных малярией, а теперь бессимптомных носителей коронавируса. Именно носителей, а не больных — их можно будет быстро изолировать.

Обучение шалаек в кинологическом центре "Аэрофлота" должно завершиться к декабрю. Рассчитывают, что уже на будущий год псы выйдут на первое задание в аэропорт.

COVID-19 вирус инфекции ПЦР собаки шакал эксперимент
Мнение читателей
0
1
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Подпустите к себе собаку-нюхача?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Подробности смерти 58-летнего россиянина в турецком отеле: Его насмерть придавило мансардным окном
15:06 03-10-2020
Подробности смерти 58-летнего россиянина в турецком отеле: Его насмерть придавило мансардным окном
На видео расстрел детей из винтовки на школьном стадионе сняли в Амурской области
14:53 03-10-2020
На видео расстрел детей из винтовки на школьном стадионе сняли в Амурской области
День ОМОН 2020: Поздравления и история праздника 3 октября
14:52 03-10-2020
День ОМОН 2020: Поздравления и история праздника 3 октября
Звездопад Тауриды и поток Ориониды в октябре 2020: Когда смотреть и что нужно делать в эти дни
14:42 03-10-2020
Звездопад Тауриды и поток Ориониды в октябре 2020: Когда смотреть и что нужно делать в эти дни
Бегом на прогулку! 3 октября - Всероссийский день ходьбы
14:39 03-10-2020
Бегом на прогулку! 3 октября - Всероссийский день ходьбы
Бесплатно раздадут дорогой «Арепливир» лечащимся дома от COVID-19 жителям Москвы
14:33 03-10-2020
Бесплатно раздадут дорогой «Арепливир» лечащимся дома от COVID-19 жителям Москвы
БердскВ список городов с убитыми дорогами попал Бердск. Сколько не соответствует нормам?
14:07 03-10-2020
В список городов с убитыми дорогами попал Бердск. Сколько не соответствует нормам?
Шалайки обнюхают и найдут зараженных коронавирусом пассажиров в аэропортах. Для псов придумали новую команду
13:56 03-10-2020
Шалайки обнюхают и найдут зараженных коронавирусом пассажиров в аэропортах. Для псов придумали новую команду
БердскОтменили субботник из-за коронавируса в Бердске. Как будем наводить чистоту? 1
13:41 03-10-2020
Отменили субботник из-за коронавируса в Бердске. Как будем наводить чистоту?
Единственный шанс на смягчение приговора есть у Ефремова, заявил адвокат Жорин
13:21 03-10-2020
Единственный шанс на смягчение приговора есть у Ефремова, заявил адвокат Жорин