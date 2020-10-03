В список городов с убитыми дорогами попал Бердск. Сколько не соответствует нормам?

Довольных бердскими дорогами оказалось всего 31%. В Новосибирске автодороги, не отвечающие нормативным требованиям, отсутствуют. Где еще все хорошо с качеством проезжей части?

Несколько лет подряд бердчане жалуются на непроездную дорогу по ул. Промышленной

Степень удовлетворенности жителей Новосибирска качеством автомобильных дорог по данным опроса, проведенного властями Новосибирской области составила 30,74%. Это на 5,14% меньше, чем за 2018 год.

Довольных дорогами в Бердске и Новосибирске оказалось менее трети (31% и 31% соответственно), в Искитиме — 37%, в Оби — 35%. По области самые низкие показатели — в Барабинском и Ордынском районе, где трое из четверых опрошенных сообщили, что состояние дорог района их не удовлетворяет.

Самый высокий показатель удовлетворенности качеством автомобильных дорог за 2019 год оказался в Сузунском районе Новосибирской области — 94% (+11%), рабочем поселке Кольцово — 93% и Убинском районе — 87% (+3%).

В целом по области в прошлом году по сравнению с 2018 годом доля дорог, не отвечающих нормативным требованиям, сократилась в 16 территориях и составила 43,1%. В докладе авторы объясняют это как проведениями ремонтных работ, так и изменением общей протяженности автомобильных дорог местного значения муниципального образования, идет процесс оформления дорог в собственность муниципалитетов.

В Новосибирске автомобильные дороги, не отвечающие нормативным требованиям, отсутствуют.

Больше всего дорог, не отвечающих нормативным требованиям, в Искитиме — 89%, Бердске — 73%, Оби — 71,7%, Барабинском (85%), Кыштовском (78%), Чистоозерном (74%) районах Новосибирской области.

Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", вопрос о качестве автодорог входит в оценку деятельности местных органов власти.