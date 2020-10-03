Бесплатно раздадут дорогой «Арепливир» лечащимся дома от COVID-19 жителям Москвы

Кроме того, по приказу мэра столицы те москвичи, которые проходят амбулаторное лечение при необходимости получат антикоагулянты и пульсоксиметры.

Препараты и пульсоксиметры: расширяется программа бесплатного лекарственного обеспечения больных COVID-19

Пациенты, проходящие лечение на дому, будут получать новые противовирусные препараты, а также при необходимости антикоагулянты и пульсоксиметры.

Расширен перечень лекарств, которые будут получать пациенты с COVID-19, проходящие лечение на дому. Об этом написал в своем блоге Сергей Собянин.

«Уже не первый месяц Москва ведет борьбу с коронавирусом. Пациенты с тяжелыми формами заболевания госпитализируются в стационар, но большинство заболевших москвичей все-таки имеют возможность лечиться дома под постоянным наблюдением врачей поликлиник и телемедицинского центра. Лекарства для лечения COVID-19 они получают бесплатно. Московские врачи накопили огромный опыт успешного лечения пациентов на дому. Недавно в России были зарегистрированы новые эффективные препараты. Поэтому начиная с октября мы значительно расширяем программу бесплатного лекарственного обеспечения больных COVID-19», — сообщил мэр Москвы.

В соответствии с рекомендациями Минздрава России, амбулаторные пациенты будут получать новые противовирусные препараты — «Арепливир» и «Коронавир».

Для профилактики возможных осложнений пациентам со среднетяжелым течением болезни будут выписываться антикоагулянты, препятствующие свертыванию крови и образованию тромбов («Дабигатрана этексилат», «Ривароксабан», «Апиксабан»).

Амбулаторные пациенты, у которых была диагностирована пневмония, по решению врача будут бесплатно получать пульсоксиметры. Эти приборы позволяют мгновенно оценивать уровень насыщения крови кислородом — ключевой показатель для оценки состояния при COVID-19.

Пациентам, которые проходят диагностику на COVID-19 и относятся к группам риска, будут делать экспресс-тест на грипп. Кроме того, расширен перечень обязательных анализов, которые позволяют еще более качественно и комплексно вести терапию пациентов с коронавирусом.

«Необходимые лекарства и медицинские приборы закуплены в достаточном количестве. Решение об их назначении и выдаче принимают лечащие врачи. По мнению специалистов, применение новых схем лекарственной терапии, дополнительные анализы и возможность постоянного контроля своего состояния значительно улучшат качество лечения на дому. Пациенты будут легче переносить заболевание и быстрее возвращаться к нормальной жизни», — добавил Сергей Собянин.

С 28 сентября людям старше 65 лет и тем, у кого имеются хронические заболевания, необходимо соблюдать домашний режим. Для горожан вновь запустили систему социального обслуживания, обратиться за помощью можно по телефону горячей линии: +7 (495) 870-45-09.

Всем горожанам необходимо использовать маски и перчатки и соблюдать социальную дистанцию в общественных местах.