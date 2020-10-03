День ОМОН 2020: Поздравления и история праздника 3 октября

День ОМОН — профессиональный праздник сотрудников специальных подразделений полиции — отмечается в России ежегодно 3 октября в соответствии с Приказом № 190 «Об объявлении Дня отрядов милиции особого назначения», подписанным 1 марта 2002 года министром внутренних дел РФ Б.Грызловым, сообщает calend.
ОМОН расшифровывается как Отряд мобильный особого назначения (ранее, до 2011 года, — Отряд милиции особого назначения).
Дата для праздника была выбрана в связи с тем, что впервые Отряды милиции особого назначения органов внутренних дел были созданы в соответствии с Приказом МВД СССР от 3 октября 1988 года № 0206 в трех республиках, входящих в состав бывшего СССР (Белоруссии, Украине, Казахстане), и 14 регионах РСФСР (в том числе в МВД Башкирской АССР, УВД Краснодарского, Красноярского крайисполкомов, УВД Воронежского, Иркутского, Куйбышевского, Новосибирского, Пермского, Ростовского, Свердловского, Челябинского облисполкомов, ГУВД Мосгорисполкома, Мособлисполкома, Леноблгорисполкомов). К концу 1990-х годов подразделения ОМОН существовали во всех регионах России.
В апреле 2016 года спецподразделения ОМОН вошли в состав Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации.
ОМОН — это спецподразделения Росгвардии, декларируемое предназначение которых — выполнение опасных заданий в городских условиях, включая: захват и ликвидацию вооружённых преступников; силовая поддержка патрульных групп городской полиции и дорожных постов ГИБДД; обеспечение правопорядка на массовых общественных мероприятиях. Подразделения ОМОН так же привлекаются для решения задач обеспечения порядка и безопасности в «горячих точках» на территории России.
Как правило, подразделения ОМОН лучше вооружены по сравнению с обычной полицией, а сотрудники проходят специальную подготовку. Подразделения ОМОН являются наиболее мобильными и подготовленными в профессиональном отношении к действиям в условиях чрезвычайных ситуаций.
Сотрудники ОМОН обеспечивают правопорядок и общественную безопасность в зонах стихийного бедствия, осуществляют боевое прикрытие групп криминальной полиции и других подразделений органов внутренних дел в мероприятиях по задержанию преступников, в том числе вооруженных, освобождению заложников, пресечению преступлений террористической направленности.
Сегодня они отмечают свой профессиональный праздник. Особо отличившихся сотрудников и работников подразделения, а также ветеранов этих отрядов, внесших большой личный вклад в укрепление правопорядка, награждают ведомственными званиями, наградами и ценными подарками.
Поздравления с Днем ОМОНа
День ОМОНа — профессиональный праздник, который отмечают военные отряды милиции особого назначения в установленный день — 3 октября. Выбрана была эта дата потому, что именно в этот день в1988 году были созданы первые отряды ОМОНа тогда еще РСФСР.
Служба в этих рядах требует высокой ответственности, крепости духа, сильного характера. Ведь ОМОН решает сложные задачи обеспечения безопасности населения в чрезвычайных ситуациях и на территориях, где произошли стихийные бедствия. Именно отряды ОМОНа действуют в таких сложных операциях, как освобождение заложников, штурм различных объектов, захват преступников и террористов. Сложнейшие операции криминальной милиции также поддерживаются бойцами таких отрядов, которые обеспечивают прикрытие и тем самым позволяют избежать многих жертв.
В этот день они принимают поздравления от высшего руководства страны, получают награды за мужество, проявленное в чрезвычайных ситуациях. Находящиеся не на службе бойцы могут отметить праздник в кругу сослуживцев, вспомнить боевых друзей.
Поздравляю с Днем ОМОНа,
От лихой беды заслона!
Будь же ты всегда здоров,
Защищать страну готов
От беды и непорядка!
Пусть идет все в жизни гладко.
Уважают все друзья!
В ОМОН лучших
Отбирают,
Потому что
Твердо знают:
Вы — особые
Бойцы,
Спецы!
Поздравляю с Днём ОМОНа и желаю быть всегда в отличной форме, смело, гордо и активно поражать любую цель. Успехов в работе без особых опасностей, благополучия в жизни без каких-либо трудностей и проблем. Желаю мужества, здоровья и удачи.
Октябрь месяц начинает
Торжественный и важный день.
ОМОН сегодня поздравляем,
Всех тех, кто побеждает тень!
Мы чествуем своих героев,
Кто на защите землю роет,
Плечо подставит кто в беде.
Так будьте счастливы, ребята,
Пусть радует вас каждый день.
И пусть гордится страна наша
ОМОНом сильным без потерь!
Служить в ОМОНе так небезопасно,
Специалист ты очень даже классный,
И поражаешь всякую мишень.
Пусть Бог тебя хранит от бед и горя,
И будет Он с тобой и день, и ночь,
Пусть служится тебе без форс-мажора,
Тревоги навсегда уходят прочь!
Здоровым будь и сильным непременно,
Ведь, правда и любовь благословенны,
В душе их каждый человек хранит.
С Днем ОМОНа поздравляю
Смелых и крутых парней,
Что от бед всегда готовы
Грудью нас закрыть своей.
Вам желаю я успеха
Вы достойны чести, славы,
Каждый ваш боец — герой.
Пусть вас от ножа и пули
Сбережет бронежилет,
Вы страны нашей защита
И надежнее вас нет.
С днем ОМОНа поздравляю
Пусть преступники дрожат,
Разбегаются бандиты.
Я желаю, нож и пули,
Чтоб вас в жизни миновали,
На пороге, чтоб со службы
Вас любимые встречали.
Пусть удача вам добавит
В праздник пожелаю счастья
Вам, защитники закона.
С Днем ОМОНа поздравляю!
Будь всегда на высоте.
Повышения скорейшего желаю
И здоровья, разумеется, тебе.
Дома ждут пускай родные,
Не мешают пусть проблемы никакие,
Возрастает пусть достаток вновь и вновь.
День ОМОНа в России сегодня,
День сильных, смелых мужчин!
Чтобы нам дышалось свободно,
И мы страха не знали причин.
Пусть не будет грусти следа,
Пусть здоровье будет всегда,
А судьба пусть удачи подкинет!
Он отважен и силён,
Наш прославленный ОМОН,
Если где-то беспредел —
Мчит вперёд быстрее стрел!
Вмиг на выручку приедет
Всех уложит на лопатки,
Чтоб страна жила в порядке.
Процветанья этой службе,
Крепких сил и верной дружбы,
Пусть опасности обходят,
И награды вас находят!
Парни, что же пожелать?
Звон стаканов лучше, чем сирены вой.
День хотя б один не рисковать вам головой.
Ран поменьше видеть, их не получать.
А еще возможность громко покричать,
Вместе собираясь за одним столом.
Офигеть, как крут ты, наш родной ОМОН!
Каждый здесь герой и чемпион!
Успехов, наград вам славных, достойных!
Источник: pozdravok