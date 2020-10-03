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День ОМОН 2020: Поздравления и история праздника 3 октября

14:52 03.10.2020 Фото: pxhere.com
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Как правило, подразделения ОМОН лучше вооружены по сравнению с обычной полицией, а сотрудники проходят специальную подготовку.

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Служба в этих рядах требует высокой ответственности, крепости духа, сильного характера

День ОМОН — профессиональный праздник сотрудников специальных подразделений полиции — отмечается в России ежегодно 3 октября в соответствии с Приказом № 190 «Об объявлении Дня отрядов милиции особого назначения», подписанным 1 марта 2002 года министром внутренних дел РФ Б.Грызловым, сообщает calend.

ОМОН расшифровывается как Отряд мобильный особого назначения (ранее, до 2011 года, — Отряд милиции особого назначения).

Дата для праздника была выбрана в связи с тем, что впервые Отряды милиции особого назначения органов внутренних дел были созданы в соответствии с Приказом МВД СССР от 3 октября 1988 года № 0206 в трех республиках, входящих в состав бывшего СССР (Белоруссии, Украине, Казахстане), и 14 регионах РСФСР (в том числе в МВД Башкирской АССР, УВД Краснодарского, Красноярского крайисполкомов, УВД Воронежского, Иркутского, Куйбышевского, Новосибирского, Пермского, Ростовского, Свердловского, Челябинского облисполкомов, ГУВД Мосгорисполкома, Мособлисполкома, Леноблгорисполкомов). К концу 1990-х годов подразделения ОМОН существовали во всех регионах России.

В апреле 2016 года спецподразделения ОМОН вошли в состав Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации.

ОМОН — это спецподразделения Росгвардии, декларируемое предназначение которых — выполнение опасных заданий в городских условиях, включая: захват и ликвидацию вооружённых преступников; силовая поддержка патрульных групп городской полиции и дорожных постов ГИБДД; обеспечение правопорядка на массовых общественных мероприятиях. Подразделения ОМОН так же привлекаются для решения задач обеспечения порядка и безопасности в «горячих точках» на территории России.

Как правило, подразделения ОМОН лучше вооружены по сравнению с обычной полицией, а сотрудники проходят специальную подготовку. Подразделения ОМОН являются наиболее мобильными и подготовленными в профессиональном отношении к действиям в условиях чрезвычайных ситуаций.

Сотрудники ОМОН обеспечивают правопорядок и общественную безопасность в зонах стихийного бедствия, осуществляют боевое прикрытие групп криминальной полиции и других подразделений органов внутренних дел в мероприятиях по задержанию преступников, в том числе вооруженных, освобождению заложников, пресечению преступлений террористической направленности.

Сегодня они отмечают свой профессиональный праздник. Особо отличившихся сотрудников и работников подразделения, а также ветеранов этих отрядов, внесших большой личный вклад в укрепление правопорядка, награждают ведомственными званиями, наградами и ценными подарками.

Поздравления с Днем ОМОНа

День ОМОНа — профессиональный праздник, который отмечают военные отряды милиции особого назначения в установленный день — 3 октября. Выбрана была эта дата потому, что именно в этот день в1988 году были созданы первые отряды ОМОНа тогда еще РСФСР.

Служба в этих рядах требует высокой ответственности, крепости духа, сильного характера. Ведь ОМОН решает сложные задачи обеспечения безопасности населения в чрезвычайных ситуациях и на территориях, где произошли стихийные бедствия. Именно отряды ОМОНа действуют в таких сложных операциях, как освобождение заложников, штурм различных объектов, захват преступников и террористов. Сложнейшие операции криминальной милиции также поддерживаются бойцами таких отрядов, которые обеспечивают прикрытие и тем самым позволяют избежать многих жертв.

Благодаря выдержке, военному мастерству, навыкам ведение боя в самых разных условиях бойцы ОМОНа снискали славу поистине бесстрашных и универсальных солдат.

В этот день они принимают поздравления от высшего руководства страны, получают награды за мужество, проявленное в чрезвычайных ситуациях. Находящиеся не на службе бойцы могут отметить праздник в кругу сослуживцев, вспомнить боевых друзей.

Поздравляю с Днем ОМОНа,
От лихой беды заслона!
Будь же ты всегда здоров,
Защищать страну готов

От беды и непорядка!
Пусть идет все в жизни гладко.

Любит пусть тебя семья,
Уважают все друзья!

В ОМОН лучших
Отбирают,
Потому что
Твердо знают:
Вы — особые
Бойцы,

Милицейские
Спецы!

Поздравляю с Днём ОМОНа и желаю быть всегда в отличной форме, смело, гордо и активно поражать любую цель. Успехов в работе без особых опасностей, благополучия в жизни без каких-либо трудностей и проблем. Желаю мужества, здоровья и удачи.

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Октябрь месяц начинает
Торжественный и важный день.
ОМОН сегодня поздравляем,
Всех тех, кто побеждает тень!

Мы чествуем своих героев,

Кто верен родине, мечте.
Кто на защите землю роет,
Плечо подставит кто в беде.

Так будьте счастливы, ребята,
Пусть радует вас каждый день.
И пусть гордится страна наша
ОМОНом сильным без потерь!

Служить в ОМОНе так небезопасно,

Мы за тебя в тревоге каждый день,
Специалист ты очень даже классный,
И поражаешь всякую мишень.

Пусть Бог тебя хранит от бед и горя,
И будет Он с тобой и день, и ночь,
Пусть служится тебе без форс-мажора,
Тревоги навсегда уходят прочь!

Здоровым будь и сильным непременно,

Пусть служба сердце не ожесточит.
Ведь, правда и любовь благословенны,
В душе их каждый человек хранит.

С Днем ОМОНа поздравляю
Смелых и крутых парней,
Что от бед всегда готовы
Грудью нас закрыть своей.

Вам желаю я успеха

В службе вашей непростой,
Вы достойны чести, славы,
Каждый ваш боец — герой.

Пусть вас от ножа и пули
Сбережет бронежилет,
Вы страны нашей защита
И надежнее вас нет.

С днем ОМОНа поздравляю

Полицейскую элиту,
Пусть преступники дрожат,
Разбегаются бандиты.

Я желаю, нож и пули,
Чтоб вас в жизни миновали,
На пороге, чтоб со службы
Вас любимые встречали.

Пусть удача вам добавит

Золотых звезд на погоны,
В праздник пожелаю счастья
Вам, защитники закона.

С Днем ОМОНа поздравляю!
Будь всегда на высоте.
Повышения скорейшего желаю
И здоровья, разумеется, тебе.

Дома ждут пускай родные,

Там царит пускай любовь.
Не мешают пусть проблемы никакие,
Возрастает пусть достаток вновь и вновь.

День ОМОНа в России сегодня,
День сильных, смелых мужчин!
Чтобы нам дышалось свободно,
И мы страха не знали причин.

Пусть не будет грусти следа,

И счастье пусть вас не покинет.
Пусть здоровье будет всегда,
А судьба пусть удачи подкинет!

Он отважен и силён,
Наш прославленный ОМОН,
Если где-то беспредел —
Мчит вперёд быстрее стрел!

Вмиг на выручку приедет

И бандитов обезвредит,
Всех уложит на лопатки,
Чтоб страна жила в порядке.

Процветанья этой службе,
Крепких сил и верной дружбы,
Пусть опасности обходят,
И награды вас находят!

Парни, что же пожелать?

Омон на дни и годы прославлять!
Звон стаканов лучше, чем сирены вой.
День хотя б один не рисковать вам головой.
Ран поменьше видеть, их не получать.
А еще возможность громко покричать,
Вместе собираясь за одним столом.
Офигеть, как крут ты, наш родной ОМОН!
Каждый здесь герой и чемпион!
Рассветов мирных и спокойных!
Успехов, наград вам славных, достойных!

Источник: pozdravok

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День ОМОНа в России сегодня, День сильных, смелых мужчин! С праздником!

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