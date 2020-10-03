День ОМОН 2020: Поздравления и история праздника 3 октября

Как правило, подразделения ОМОН лучше вооружены по сравнению с обычной полицией, а сотрудники проходят специальную подготовку.

Служба в этих рядах требует высокой ответственности, крепости духа, сильного характера

День ОМОН — профессиональный праздник сотрудников специальных подразделений полиции — отмечается в России ежегодно 3 октября в соответствии с Приказом № 190 «Об объявлении Дня отрядов милиции особого назначения», подписанным 1 марта 2002 года министром внутренних дел РФ Б.Грызловым, сообщает calend.

ОМОН расшифровывается как Отряд мобильный особого назначения (ранее, до 2011 года, — Отряд милиции особого назначения).

Дата для праздника была выбрана в связи с тем, что впервые Отряды милиции особого назначения органов внутренних дел были созданы в соответствии с Приказом МВД СССР от 3 октября 1988 года № 0206 в трех республиках, входящих в состав бывшего СССР (Белоруссии, Украине, Казахстане), и 14 регионах РСФСР (в том числе в МВД Башкирской АССР, УВД Краснодарского, Красноярского крайисполкомов, УВД Воронежского, Иркутского, Куйбышевского, Новосибирского, Пермского, Ростовского, Свердловского, Челябинского облисполкомов, ГУВД Мосгорисполкома, Мособлисполкома, Леноблгорисполкомов). К концу 1990-х годов подразделения ОМОН существовали во всех регионах России.

В апреле 2016 года спецподразделения ОМОН вошли в состав Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации.

ОМОН — это спецподразделения Росгвардии, декларируемое предназначение которых — выполнение опасных заданий в городских условиях, включая: захват и ликвидацию вооружённых преступников; силовая поддержка патрульных групп городской полиции и дорожных постов ГИБДД; обеспечение правопорядка на массовых общественных мероприятиях. Подразделения ОМОН так же привлекаются для решения задач обеспечения порядка и безопасности в «горячих точках» на территории России.

Как правило, подразделения ОМОН лучше вооружены по сравнению с обычной полицией, а сотрудники проходят специальную подготовку. Подразделения ОМОН являются наиболее мобильными и подготовленными в профессиональном отношении к действиям в условиях чрезвычайных ситуаций.

Сотрудники ОМОН обеспечивают правопорядок и общественную безопасность в зонах стихийного бедствия, осуществляют боевое прикрытие групп криминальной полиции и других подразделений органов внутренних дел в мероприятиях по задержанию преступников, в том числе вооруженных, освобождению заложников, пресечению преступлений террористической направленности.

Сегодня они отмечают свой профессиональный праздник. Особо отличившихся сотрудников и работников подразделения, а также ветеранов этих отрядов, внесших большой личный вклад в укрепление правопорядка, награждают ведомственными званиями, наградами и ценными подарками.

Поздравления с Днем ОМОНа

День ОМОНа — профессиональный праздник, который отмечают военные отряды милиции особого назначения в установленный день — 3 октября. Выбрана была эта дата потому, что именно в этот день в1988 году были созданы первые отряды ОМОНа тогда еще РСФСР. Служба в этих рядах требует высокой ответственности, крепости духа, сильного характера. Ведь ОМОН решает сложные задачи обеспечения безопасности населения в чрезвычайных ситуациях и на территориях, где произошли стихийные бедствия. Именно отряды ОМОНа действуют в таких сложных операциях, как освобождение заложников, штурм различных объектов, захват преступников и террористов. Сложнейшие операции криминальной милиции также поддерживаются бойцами таких отрядов, которые обеспечивают прикрытие и тем самым позволяют избежать многих жертв.

Благодаря выдержке, военному мастерству, навыкам ведение боя в самых разных условиях бойцы ОМОНа снискали славу поистине бесстрашных и универсальных солдат. В этот день они принимают поздравления от высшего руководства страны, получают награды за мужество, проявленное в чрезвычайных ситуациях. Находящиеся не на службе бойцы могут отметить праздник в кругу сослуживцев, вспомнить боевых друзей.