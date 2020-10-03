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На видео расстрел детей из винтовки на школьном стадионе сняли в Амурской области

14:53 03.10.2020 Фото: Скриншот с видео
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Предполагают, что стрелял по подросткам из пневматического оружия местный депутат. СК возбудил уголовное дело.

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В Сковородине задержан мужчина по подозрению в стрельбе по детям

В городе Сковородино задержан 45-летний местный житель, который подозревается в стрельбе по детям. Руководителем следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Амурской области возбуждено уголовное дело.

Инцидент произошел 30 сентября в микрорайоне на территории сковородинской школы № 1. По предположениям некоторых жителей города, в детей из пневматической винтовки стрелял депутат районного Совета. Подростки запечатлели на видео расстрел.

Руководителем следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Амурской области возбуждено уголовное дело в отношении 45-летнего жителя города Сковородино, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч. 1 ст. 213 УК РФ (хулиганство, то есть грубое нарушение общественного порядка, выражающее явное неуважение к обществу, совершенное с применением оружия).

Следователем проведен осмотр места происшествия, допрошены очевидцы. Подозреваемый задержан, решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения. Расследование уголовного дела поручено следственному отделу по Сковородинскому району, сообщается на сайте следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Амурской области.

винтовка депутат расстрел стадион хулиганство
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