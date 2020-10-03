Подробности смерти 58-летнего россиянина в турецком отеле: Его насмерть придавило мансардным окном

Администрация отеля вину в случившемся не признает и в расследовании его причин не заинтересовано. Тело погибшего доставят на родину без проблем - страховой случай. Его похоронят 4 октября в Татарстане.

Семья погибшего в Турции россиянина намерена доказать вину отеля

Семья 58-летнего жителя Татарстана, получившего смертельную травму во время отдыха в Турции, считает виновной в произошедшем администрацию отеля и намерена до конца отстаивать эту позицию во всех инстанциях, сообщила РИА Новости дочь погибшего Наиля Мухаметшина.

"Все произошло 28 сентября вечером, в нашем номере: папу придавило мансардное окно, которое автоматически спустилось, он задохнулся. Папа смотрел шоу, а там музыка громко играла, и видимо, он не услышал, что окно закрывается, и не успел отойти", - сказала она о произошедшем.

По словам девушки, администрация отеля вину в случившемся не признает и в расследовании его причин не заинтересована. "К нам никто из руководства отеля не подходил, только менеджер. Владельцы отеля даже соболезнования не выразили. Мы сами поехали в жандармерию, написали заявление о произошедшем, наняли адвоката, только тогда началось расследование", - пояснила Мухаметшина, добавив, что постоянно находится в контакте с туроператором и российским генконсульством, которые следят за ситуацией и оказывают необходимую помощь.

Ранее представитель генконсульства в Анталье сообщил, что правоохранительные органы Турции проводят расследование и выясняют обстоятельства произошедшего. Он также выразил надежду, что причины происшествия, повлекшего смерть российского гражданина, будут установлены в ближайшее время.

В настоящее время тело погибшего, по информации его дочери, доставляется на родину. "Проблем с доставкой не возникло, слава богу. У нас страховой случай – страховка покрыла перевозку в Татарстан. Похороны, скорее всего, пройдут в воскресенье", - уточнила она.

"Конечно, мы будем требовать от отеля компенсацию через правоохранительные органы Турции, в соответствии с действующим законодательством. Для этого и адвоката наняли, чтобы все было честно. Мы уверены, что вина в случившемся - на отеле", - подчеркнула Мухаметшина.