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Резко выросло до 2500 число ковид-пациентов на 3 октября 2020 в Новосибирской области

15:30 03.10.2020 Фото: Nso.ru
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Кроме того, под медицинским наблюдением по коронавирусу находятся 1285 жителей региона, в том числе 440 Бердске. Ковидные госпитали снова открыли. Бердский переполнен.

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Пугающая статистика коронавируса в Новосибирской области. Ковидные госпитали вновь открылись
Сюжет: Коронавирус.Бердск.Вопросы
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Главную ошибку заразившихся COVID-19 назвали врачи. Где лучше лечиться?Это жесть: Побит рекорд по числу зараженных COVID-19 в России за полгода. За сутки на 3 октября почти 10 000 больныхЕщё 2032 новостей

По данным оперативного штаба, на утро 3 октября в регионе зарегистрировано 13 393 случая коронавирусной инфекции (+79 за последние сутки), в том числе у 802 детей. 12 117 человек выписаны с выздоровлением (+53 за сутки).

Скончались еще четыре пациента: мужчина в возрасте 81 год, две женщины в возрасте 80 лет и женщина в возрасте 88 лет. Всего в регионе от коронавируса умер 461 человек, сообщал "Курьер. Среда. Бердск".

В отделениях интенсивной терапии находятся 59 человек. На ИВЛ – 8 пациентов.

Госпитализирован 31 ребенок с подозрением на коронавирус, в том числе дети с подтвержденным диагнозом.

Взрослых пациентов с установленным диагнозом COVID-19 и с подозрением на него в инфекционных стационарах Новосибирска – 1 835.

В больницы районов области госпитализирован 621 пациент с подозрением на коронавирусную инфекцию и лабораторно подтвержденным диагнозом.

Всего в Новосибирской области сделано 542 567 тестов на коронавирус.

Под медицинским наблюдением находятся 1 285 жителей области, 45 108 человек сняты с меднаблюдения.

Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск" за сутки выявлено 3 новых случая заражения коронавирусом в Бердске. Всего за врем пандемии заболели 328 бердчан.

Накануне в Новосибирской области вновь начали открывать ковидные госпитали. Отделение бердской ЦГБ переполнено, сообщал "Курьер. Среда. Бердск".

COVID-19 диагноз коронавирус пациент с подтвержденным диагнозом
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