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Это жесть: Побит рекорд по числу зараженных COVID-19 в России за полгода. За сутки на 3 октября почти 10 000 больных

15:55 03.10.2020 Фото: pexels.com
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Общее количество инфицированных в стране достигло 1 204 502. Число летальных исходов выросло на 174. В общей сложности от коронавирусной инфекции умер 21 251 пациент.

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Максимум с 15 мая: в России за сутки выявили 9 859 случаев коронавируса
Сюжет: Коронавирус.Бердск.Вопросы
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Главную ошибку заразившихся COVID-19 назвали врачи. Где лучше лечиться?Это жесть: Побит рекорд по числу зараженных COVID-19 в России за полгода. За сутки на 3 октября почти 10 000 больныхЕщё 2032 новостей

В России за сутки число заразившихся коронавирусом увеличилось на 9 859, это максимальное значение с 15 мая. Общее количество инфицированных достигло 1 204 502, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением новой инфекции.

Число вылечившихся пациентов увеличилось за сутки на 5 563, всего выздоровели 975 859 человек. Доля выздоровевших превышает 81% от общего числа заразившихся. Число летальных исходов выросло на 174. В общей сложности от инфекции умер 21 251 пациент.

Наименьшие темпы прироста за сутки зафиксированы в Чеченской Республике (0,2%), Московской области, Ненецком автономном округе и Чувашской Республике (0,3%), Республике Тыва, Тульской области и Республике Татарстан (0,4%).

В Москве за сутки коронавирус подтвержден у 2884 человек – это максимальный показатель за почти четыре с половиной месяца. Больше случаев заражения – 3190 – было зафиксировано в городе 23 мая, сообщает оперативный штаб. Сутками ранее было выявлено 2704 заболевших COVID-19. За последние сутки скончались 32 человека, это максимум смертей с 14 июля, когда было 37 летальных исходов. Число жертв COVID-19 в Москве с начала пандемии выросло до 5314.

COVID-19 выздоровели коронавирус скончались
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От редакции

Почему до сих пор официально не объявляют о второй волне ковида?

Валерий, 03 октября 2020 16:13
НВР:
Властям не выгодно объявлять о новой волне коронавируса ! Страдающяя экономика,паника, незнание что делать, кидает власть в расплох. Поэтому поживëм увидим что будет с нашей страдающей экономикой и с жителями Земли.

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