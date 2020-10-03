Это жесть: Побит рекорд по числу зараженных COVID-19 в России за полгода. За сутки на 3 октября почти 10 000 больных

Общее количество инфицированных в стране достигло 1 204 502. Число летальных исходов выросло на 174. В общей сложности от коронавирусной инфекции умер 21 251 пациент.

Максимум с 15 мая: в России за сутки выявили 9 859 случаев коронавируса

В России за сутки число заразившихся коронавирусом увеличилось на 9 859, это максимальное значение с 15 мая. Общее количество инфицированных достигло 1 204 502, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением новой инфекции.

Число вылечившихся пациентов увеличилось за сутки на 5 563, всего выздоровели 975 859 человек. Доля выздоровевших превышает 81% от общего числа заразившихся. Число летальных исходов выросло на 174. В общей сложности от инфекции умер 21 251 пациент.

Наименьшие темпы прироста за сутки зафиксированы в Чеченской Республике (0,2%), Московской области, Ненецком автономном округе и Чувашской Республике (0,3%), Республике Тыва, Тульской области и Республике Татарстан (0,4%).

В Москве за сутки коронавирус подтвержден у 2884 человек – это максимальный показатель за почти четыре с половиной месяца. Больше случаев заражения – 3190 – было зафиксировано в городе 23 мая, сообщает оперативный штаб. Сутками ранее было выявлено 2704 заболевших COVID-19. За последние сутки скончались 32 человека, это максимум смертей с 14 июля, когда было 37 летальных исходов. Число жертв COVID-19 в Москве с начала пандемии выросло до 5314.