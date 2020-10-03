Катастрофа: у людей опухли глаза и выбросились на берег тысячи морских животных на Камчатке

На Камчатке тысячи морских животных выбросились на берег

Тысячи морских животных выбросились на Халактырский пляж Камчатки, причиной этого, вероятно, стало химическое загрязнение воды, сообщил РИА Новости врио министра природных ресурсов и экологии края Алексей Кумарьков.

Местные жители опубликовали фото и видео с побережья, которое усеяно мертвыми морскими звездами и морскими ежами, очевидцы заметили и погибшего осьминога. Кроме того, в соцсетях написали, что на берегу обнаружили ларгу и нескольких чаек без видимых травм или повреждений. Аналогичная ситуация наблюдается еще на двух пляжах неподалеку.

При этом во вторник глава Камчатского края Владимир Солодов сообщил, что серферы рассказали об изменении цвета воды на Халактырском пляже. После купания у местных жителей опухли глаза и появилось раздражение на коже. Специалисты взяли пробы воды: содержание нефтепродуктов превышает норму в 3,6 раза, фенолов – вдвое. Власти сообщили о загрязнении морской воды, предположительно, техническим маслом. Местным жителям рекомендовали воздержаться от контакта с водой. Природоохранная прокуратура начала проверку.

"Поскольку морские животные были выброшены штормом и в районе бухт Большая и Малая Лагерная Петропавловска-Камчатского, то и там мы отобрали пробы воды. Данные будут в понедельник. Но уже сейчас специалисты говорят, что там повышены нефтепродукты, фенолы. Что это и каков источник — надзорные органы выясняют", — сказал Кумарьков.

Он отметил, что, скорее всего, массовый выброс и гибель морских животных, раздражение на коже у людей, изменение цвета воды связаны между собой.

"Может быть, выброс морских животных был в результате шторма, но массовый характер говорит о том, что это связано с химическим загрязнением. <...> Причинно-следственные связи будут устанавливать надзорные органы", — указал собеседник агентства.

Власти обратились в прокуратуру, терруправление Росрыболовства и управление Росприроднадзора, которые проводят проверку.

Врио министра добавил, что пока Камчатское УГМС подтверждает ранее полученные данные, что на Халактырском пляже есть превышение нормы нефтепродуктов в 4 раза и фенолов в 2,5 раза.