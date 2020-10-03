Точный прогноз на зиму 2020/2021 дали синоптики для Новосибирской области

Снег, морозы и метели: предстоящая зима будет отличаться от предыдущей. Когда ожидаются снегопады и что синоптики предсказывают на Новый год?

Стал известен точный прогноз погоды на зиму в Новосибирской области

Пресс-служба Росгидрометцентра озвучила точный прогноз погоды на зиму в Новосибирской области.

По данным ведомства, декабрь ожидается теплым. Средние температуры в первом месяце зимы будут выше средних многолетних значений и будут колебаться около -15 градусов. В январе будет чуть прохладнее, ожидается, что средняя температура составит около -18 градусов.

Плохие новости ждут от февраля – он будет холоднее, чем в среднем за всю историю наблюдений.

К марту погода наладится, температура будет около -9 градусов, что значительно выше нормы.

Предстоящая зима в Новосибирской области точно не будет такой же теплой, как предыдущая. Холода продержатся вплоть до февраля, ослабевая лишь в редкие дни.

Декабрь будет преимущественно пасмурным и богатым на осадки. Выпадет более 4 см снега. Из-за высокой влажности и сильного ветра, морозы будут ощущаться еще сильнее. Зато в канун Нового года холода немного отпустят.

В январе ожидаются сильные крещенские морозы, хотя осадков станет чуть меньше. Стабильный минус продержится до конца месяца.

Не станет легче и в феврале — зима не уступает позиций. Этот месяц синоптики описывают как "морозный и сухой". Основные осадки ожидаются после 20-х числах.