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Главную ошибку заразившихся COVID-19 назвали врачи. Где лучше лечиться?

17:08 03.10.2020 Фото: pexels.com
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Самостоятельно отличить симптом COVID-19 от гриппа и ОРВИ довольно сложно. По словам вирусолога, главное - провести тест.

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Вирусологи назвали главную ошибку заболевших COVID-19
Сюжет: Коронавирус.Бердск.Вопросы
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Главную ошибку заразившихся COVID-19 назвали врачи. Где лучше лечиться?Это жесть: Побит рекорд по числу зараженных COVID-19 в России за полгода. За сутки на 3 октября почти 10 000 больныхЕщё 2032 новостей

Сделать тест на COVID-19 и лечить легкую форму коронавируса безопаснее дома, заявили специалисты в эфире НСН.

Врач и телеведущий Александр Мясников рассказал, что если заболевшего коронавирусом температура поднялась до 37,5 градусов, то ему лучше лечиться в домашних условиях.

Руководитель отделения микробиологии латентных инфекций Института имени Гамалеи Виктор Зуев в эфире НСН согласился с коллегой, добавив, что при симптомах недомогания, прежде всего, нужно вызвать врача на дом.

«Если вам стало худо или если вы не можете идти в поликлинику, то вызовите врача и послушайте, что он вам скажет. Не надо никогда заниматься самодеятельностью. Это самая большая ошибка для болеющего человека», - отметил вирусолог.

Он отметил, что основным симптомом коронавируса является пропажа обоняния, однако это может быть признаком заболевания как ОРВИ, так и гриппа.

«Это все пневмотропные вирусы, поражающие дыхательную систему», - объяснил специалист.

В свою очередь, профессор вирусологии Института имени Гамалеи Анатолий Альштейн в эфире НСН назвал Мясникова опытным врачом и призвал прислушиваться к его советам.

«Конечно, большинство случаев коронавирусной инфекции лучше лечить в домашних условиях, обеспечив изоляцию, соответствующие лекарства. И только тяжелые случаи – это уже для больницы», - сказал Альштейн.

Он отметил, что самостоятельно отличить симптом COVID-19 от гриппа и ОРВИ довольно сложно. По словам вирусолога, главное - провести тест. Он подчеркнул, что врач может взять мазок из носа, из глотки дома у пациента, для этого не обязательно ехать в больницу.

COVID-19 в домашних условиях коронавирус лечиться температура
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