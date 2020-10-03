Реконструкцию вокзала в Бердске обсудили глава РЖД и губернатор Новосибирской области

В 2020 году ОАО «РЖД» на развитие железнодорожной инфраструктуры, технологии и техники в Новосибирском регионе ЗСЖД направить 11,5 млрд рублей. Бердский вокзал - один из крупнейших объектов.

Генеральный директор ОАО «РЖД» Олег Белозёров и губернатор Новосибирской области Андрей Травников обсудили вопросы сотрудничества в регионе

В субботу, 3 октября, в Новосибирске состоялась рабочая встреча генерального директора ОАО «РЖД» Олега Белозёрова и губернатора Новосибирской области Андрея Травникова.

Во встрече принимали участие начальник Западно-Сибирской железной дороги Александр Грицай и первый заместитель председателя правительства Новосибирской области Владимир Знатков.

Руководители обсудили развитие железнодорожной инфраструктуры в регионе, работу пригородной пассажирской компании и ряд перспективных проектов.

Как отметили участники встречи, сотрудничество между компанией и правительством региона долгие годы выстраивается плодотворно и последовательно.

В 2020 году в рамках инвестиционной программы ОАО «РЖД» на развитие железнодорожной инфраструктуры, технологии и техники в Новосибирском регионе ЗСЖД запланировано направить 11,5 млрд рублей.

В числе наиболее крупных инвестиционных вложений - модернизация устройств электрической централизации станции Убинская, реконструкция вокзала Чаны, реконструкция пассажирских обустройств вокзального комплекса станции Татарская, модернизация систем связи на станции Инская, реконструкция вокзального комплекса Бердска с адаптацией для маломобильных пассажиров.

Напомним, в июле текущего года был открыт новый железнодорожный вокзал на станции Сокур, а в августе – на станции Убинская. В ближайшее время готовится к открытию после реконструкции вокзальный комплекс на станции Татарская, а также железнодорожный вокзал на станции Чаны.

Глава ОАО «РЖД» отметил совместную работу по строительству и вводу в эксплуатацию нового центра волейбола «Локомотив-Арена» в Новосибирске.

- В последнее время компания уделяет много внимания массовому спорту – на сети железных дорог открыты 350 спортивных клубов, в которых желающие могут заниматься спортом, - отметил Олег Белозёров.

Глава региона поблагодарил Олега Белозёрова за поддержку волейбола, который в Новосибирской области пользуется популярностью наряду с хоккеем, самбо и другими видами спорта, а с вводом нового центра волейбола будет усилена и работа по популяризации этого вида спорта среди молодежи.

справка

В январе – сентябре 2020 года объем погрузки в Новосибирском регионе ЗСЖД составил 16,6 млн тонн различных грузов, в том числе 9,4 млн тонн – угля, 3,2 млн тонн – строительных грузов, около 1 млн тонн – нефтегрузов.

В 3 квартале 2020 года объем погрузки грузов в регионе составил 5,7 млн тонн, что на 9,1% превысило показатель, достигнутый в 3 квартале прошлого года. В сентябре в Новосибирском регионе ЗСЖД погружено более 1,9 млн тонн, что на 7,8% больше, чем в сентябре 2019 года.

ОАО «РЖД» осуществляет отчисления налоговых платежей в региональный и местные бюджеты в полном объеме. В январе – сентябре 2020 года объем налоговых платежей в бюджет Новосибирской области и местные бюджеты составил 1629,5 млн рублей.