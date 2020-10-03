Обнулить ставку НДФЛ для бедных хотят профсоюзы за счет повышения налога богатым

Профсоюзы добавили, что в будущем можно еще больше дифференцировать налоговую ставку для наиболее обеспеченных граждан, зарабатывающих свыше 5 млн рублей в год.

Профсоюзы предложили обнулить ставку НДФЛ для бедных

Федерация независимых профсоюзов России (ФНПР) предложила установить нулевую ставку НДФЛ для граждан, которые получают зарплату на уровне МРОТ, говорится в отзыве ФНПР на проект федерального бюджета.

В 2020 году минимальный размер оплаты труда составляет 12 130 руб.

«Предлагается законодательно закрепить нулевую ставку налога на доходы физических лиц, применяемую ежемесячно к доходам, соответствующим минимальному размеру оплаты труда», — говорится в документе.

В Федерации предложили частично финансировать снижение ставки НДФЛ с помощью доходов от повышения НДФЛ до 15% для граждан, чей доход превышает 5 млн руб. в год, и введения налога на доход от банковских вкладов более 1 млн руб., а также налога на роскошь. Профсоюзы добавили, что в будущем можно еще больше дифференцировать налоговую ставку для наиболее обеспеченных граждан.

17 сентября правительство внесло на рассмотрение в Госдуму законопроект, в котором предлагается повысить ставку по НДФЛ до 15% с 1 января 2021 г. в отношении тех лиц, чьи доходы за налоговый период превысили 5 млн руб. Ранее с таким предложением выступил сам президент. Тогда он пояснил, что эти деньги пойдут на лечение детей с редкими заболеваниями.