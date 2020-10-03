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Мораторий на возбуждение дел о банкротстве продлил Мишустин

17:58 03.10.2020 Фото: government.ru
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Решение касается компаний и ИП из пострадавших от коронавируса отраслей. Срок прежнего моратория, действовавшего в течение шести месяцев, истекает 6 октября.

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Михаил Мишустин продлил мораторий на возбуждение дел о банкротстве

Мораторий на возбуждение дел о банкротстве по заявлениям кредиторов будет продлён до 7 января 2021 года включительно. Такое постановление подписал председатель правительства Михаил Мишустин, сообщается на сайте кабмина.

Решение, которое было анонсировано на заседании правительства 1 октября, распространяется на компании и индивидуальных предпринимателей из наиболее пострадавших отраслей, в том числе на гостиничный бизнес, предприятия общепита, негосударственные образовательные учреждения, сферу бытовых услуг, непродовольственную розницу. Срок прежнего моратория, действовавшего в течение шести месяцев, истекает 6 октября.

-В период действия моратория организациям и индивидуальным предпринимателям будет доступна судебная рассрочка, которую можно получить по решению арбитражного суда. Она предусматривает изменение сроков уплаты просроченных обязательств, а также прекращение исполнительного производства по имущественным взысканиям. Эти меры дополнительно поддержат предпринимателей, позволят им преодолеть экономические трудности без потери имущества и прекращения деятельности, - прокомментировал глава кабмина.

арбитраж банкрот бизнес взыскания мораторий Михаил Мишустин
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Мораторий на возбуждение дел о банкротстве продлил Мишустин