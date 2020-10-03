Черный дым над городом: Горит склад автомасел в Новосибирске

Пожар было видно издали в разных районах города. По уточненной информации МЧС, в складе находятся лакокрасочные изделия и строительные материалы. Открытое горение ликвидировали.

«Поднялся столб черного дыма»: в Новосибирске горит склад с автомаслами

В субботу, 3 октября, в Кировском районе Новосибирска загорелся склад с автомаслами на улице Петухова. Об этом сообщили очевидцы.

— Огонь быстро распространяется по зданию, сообщает читатель. Столб черного дыма виден с разных районов левого берега, — рассказали в группе «АСТ-54».

Сибиряков напугал столб черного дыма.

К складу немедленно выехали пожарные. В ГУ МЧС пока не прокомментировали, что произошло.

Появилась официальная информация управления МЧС по Новосибирской области:

-3.10.2020 г. в 15:49 поступило сообщение от очевидца о пожаре на складе: г. Новосибирск, Кировский район, ул. Петухова. На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения из склада идет густой черный дым, со слов администрации в складе находятся лакокрасочные изделия и строительные материалы. В 16:41 ( мест) пожар был локализован, а в 16:47 (мест) было ликвидировано открытое горение. Пострадавших нет. На месте пожара задействовано 53 человека личного состава и 22 ед. техники. Уточненная информация.