Кому и как проиндексировали пенсии с 1 октября 2020. График повышения

Перестанут ли пенсии выплачивать на банковские карты? Нет, не перестанут. Первоначально планировалось делать это с 1 июля, потом с 1 октября. Совсем недавно срок перехода на карту «МИР» еще раз был продлен — до 1 января 2021 года.

По интернету гуляет множество «пенсионных» фейков, но не всему прочитанному нужно верить

Как будут индексировать пенсии в этом году и в следующем, правда ли, что начислять выплаты на банковские карты больше не будут, где помогут отличить правду от вымысла о пенсионных переводах? Об этом «Парламентской газете» рассказала заместитель председателя Комитета Совета Федерации по социальной политике Елена Бибикова.

-Елена Васильевна, 30 сентября в Госдуму внесены и проект федерального бюджета, и проект бюджета Пенсионного фонда. Какие индексации пенсий запланированы?

- Напомню, по действующему законодательству, индексация всех страховых пенсий, включая пенсии по старости, проводится с 1 января. Не так давно сенаторы встречались с президентом, и Владимир Владимирович Путин вновь подчеркнул: как бы ни складывалась социально-экономическая ситуация в стране, все страховые пенсии будут проиндексированы на 6,3 процента. Причём это почти в полтора раза превысит инфляцию — она, по прогнозам, в этом году составит 3,7-4 процента. То есть пенсия в среднем увеличится на тысячу рублей.

Наряду с пенсиями многие, в частности, ветераны боевых действий, инвалиды всех категорий, получают ежемесячные денежные выплаты — они будут повышены с 1 февраля. Здесь размер индексации определяется, исходя из «индекса потребительских цен за предыдущий год» — пока он 3,8 процента.

С 1 апреля проиндексируют социальные пенсии — они положены тем, кто не смог набрать нужного количества пенсионных баллов и нужного стажа для назначения страховой пенсии. Социальная пенсия повышается также ежегодно — на величину «прогнозного индекса роста прожиточного минимума пенсионера». Пока это 2,6 процента, но показатель ещё может быть скорректирован.

С 1 октября повышаются пенсии военным пенсионерам, причем к этой категории относятся не только бывшие военные, но и сотрудники всех силовых ведомств — ФСИН, МВД и так далее. Эта индексация привязана к повышению должностных окладов в тех органах, где они раньше служили. С 1 октября в силовых структурах оклады повысят на 3 процента, следовательно, размеры пенсий вырастут пропорционально.

- Как вы относитесь к предложению Федерации независимых профсоюзов России исключить накопительный компонент из системы обязательного пенсионного страхования?

- Сейчас институт накопительных пенсий, скажем так, не совсем отрегулирован. Да, есть закон о накопительных пенсиях, но отчисления в системе обязательного пенсионного страхования на накопительные счета не осуществляются — с 2015 года проводится так называемая «заморозка». Как раз вчера Правительство внесло в Госдуму законопроект с предложением продлить «заморозку» накопительной пенсии и на 2023 год. Думаю, это решение будет поддержано, однако делать это до бесконечности нельзя. Эта тема находится на контроле Правительства, уже предлагалось несколько вариантов решения проблемы, но окончательного алгоритма не выработано. Мое мнение, что накопительная пенсия всё же должна быть не в рамках обязательной пенсионной системы, а либо добровольной, либо корпоративной.

- Сегодня в интернете можно увидеть и предупреждения, что хранить пенсию на банковских картах ни в коем случае нельзя, нужно снимать и прятать, иначе суммы начнут уменьшаться, и информацию, что с 1 октября пенсию на «кредитки» больше перечислять вообще не будут. Одновременно встречаются прямо противоположные «новости» — что с 1 октября получать пенсию россияне смогут лишь одним-единственным способом — на карту «МИР». Соответствует ли хоть что-то из перечисленного действительности?

- Прежде всего, совет: если вы видите в интернете информацию о пенсиях, правдивость которой не можете оценить самостоятельно, лучше обратиться за уточнением в Пенсионный фонд. Опасно ли хранить пенсии на банковских картах? Да, можно сказать, что некий риск есть — только вчера мне трижды звонили «сотрудники безопасности» банка с «предупреждением», что кто-то с моей карты пытается осуществить перевод, и между делом пытались выведать данные карты. Однако способ защиты в этом случае очевиден: не нужно сообщать незнакомцам свои паспортные данные и данные банковской карты. Украсть деньги с банковской карты злоумышленники могут только если мы сами им эти сведения предоставим. Так что совет простой: если вдруг вам звонят с незнакомого номера якобы банковские работники и пытаются выведать какие-то сведения, лучше положить трубку, не общаясь, и самостоятельно перезвонить в справочную службу этого банка.

Перестанут ли пенсии выплачивать на банковские карты? Нет, не перестанут. Что касается карты «МИР», то да, планы перечислять пенсии только на эту карту действительно есть. Первоначально планировалось делать это с 1 июля, потом с 1 октября. Совсем недавно срок перехода на карту «МИР» еще раз был продлен — до 1 января 2021 года. Но о чем здесь речь? Если человеку приносил пенсию домой почтальон — абсолютно ничего не изменится, как приносил так и будет приносить. Если пенсию начисляли на сберкнижку — тоже ничего не поменяется. И только если пенсионер получает пенсию на карту, и она не национальной платежной системы «МИР», а иной, то необходимо прийти в банк и оформить карту «МИР». Сделать это, повторюсь, теперь можно по 31 декабря включительно.

- Мы с вами встречаемся накануне Международного дня пожилого человека, который отмечается 1 октября. Это достаточно новая дата в календаре. Почему ее выделили и что бы вы могли пожелать нашим пенсионерам в этот день?

- Наше общество — не только в России, но и во всем мире — стареет. Ежегодно людей старше 60 лет становится больше. Если сегодня ООН насчитывает около миллиарда человек в таком возрасте — это около 13 процентов населения всего земного шара, то к 2050 году, по прогнозу, их станет в два раза больше. Это меняет отношение общества к пожилым людям. Любая страна, и наша в том числе, заинтересована, чтобы они были здоровы, обеспечены, вели активный образ жизни. Этот день, 1 октября, дает дополнительную возможность привлечь внимание к проблемам людей старшего поколения, отдать дань уважения их многолетнему труду, заботе о близких.

С моей точки зрения, пожилой возраст — это замечательный возраст, когда дети выросли, карьера завершена, пришло время, когда жизнь можно посвятить себе и своим забытым мечтам. Перспектива остаться не у дел, стать обузой, потерять возможность самореализации пугает многих — и здесь важно вовлечь пожилых людей в любую сферу деятельности. Близкие могут подключить их к заботе о внуках, правнуках, государство — постараться вовлечь в активную общественную и социальную жизнь. В нашей стране для этого разработана и реализуется Стратегия действий в интересах граждан старшего поколения, вопросы активного долголетия и заботы о пожилых людях нашли свое отражение в национальных проектах. Эта тема находится на постоянном контроле у президента. В каждом регионе разработаны свои программы поддержки и вовлечения граждан старшего возраста в различные формы активности — лишь бы у самого пенсионера было такое стремление.

Источник: ПГ