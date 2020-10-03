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Через сколько лет победят COVID-19, рассказал ученый

20:00 03.10.2020 Фото: https://pixnio.com/
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А ранее заведующий лабораторией биотехнологии и вирусологии факультета естественных наук НГУ Сергей Нетесов заявил, что носить защитные маски людям придется еще около двух лет.

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«Боюсь, что это займёт не месяцы, а годы. Я думаю, что это примерно один, два, три года», — уточнил Альтштейн

Ученый рассказал, сколько лет потребуется для победы над COVID-19

Вирусолог Анатолий Альтштейн в интервью радио Sputnik в пятницу спрогнозировал, что для окончательной победы над коронавирусом нового типа потребуется срок от одного до трёх лет.

-Победа над коронавирусом — это знаете что? Коронавирус будет с нами, он будет заражать легко протекающими инфекциями какую-то небольшую часть населения, и мы будем относиться к нему с таким же пренебрежением, как мы относимся к коронавирусам ещё четырёх видов, которые с нами уже много лет, — сказал ученый.

По его мнению, до окончательной победы над коронавирусом ещё далеко. «Боюсь, что это займёт не месяцы, а годы. Я думаю, что это примерно один, два, три года», — уточнил Альтштейн.

Ранее заведующий лабораторией биотехнологии и вирусологии факультета естественных наук НГУ Сергей Нетесов заявил, что носить защитные маски людям придется еще около двух лет. Профессор также считает, что с 90-процентной веротяностью спустя некоторое время коронавирус нового типа станет сезонным заболеванием.

коронавирус пандемия
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