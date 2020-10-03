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Как власть защитит городские леса от вырубки, сообщила Госдума

20:45 03.10.2020 Фото: Курьер.Среда.Бердск
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Законопроект запрещает вырубку городского леса до внесения сведений в Единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН).

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городские леса используются, например, для строительства и эксплуатации объектов капитального строительства, ведется самовольная рубка лесных насаждений, сваливается мусор

Группа парламентариев внесла в Госдуму законопроект, запрещающий вырубку городского леса до внесения сведений в Единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН). Документ опубликован в пятницу в электронной базе данных нижней палаты парламента, пишет ПГ.

Проектом предлагается внести поправки в федеральный закон «О введении в действие Лесного кодекса РФ».

Согласно действующему законодательству, в городских лесах запрещено использовать токсичные химические препараты, охотиться, вести сельское хозяйство, добывать полезные ископаемые, строить и использовать объекты капитального строительства (за исключением гидротехнических сооружений). Лесной кодекс также запрещает сваливать мусор и изменять границы земель в ущерб зеленым территориям. Однако все перечисленное не запрещается законом до постановки земель, на которых расположены городские леса, на государственный кадастровый учет и внесения сведений об их границах в ЕГРН.

В связи с пробелом в законодательстве, как отмечается в пояснительной записке, не редки случаи, когда городские леса используются, например, для строительства и эксплуатации объектов капитального строительства, ведется самовольная рубка лесных насаждений, сваливается мусор и т.п. По оценке авторов документа, это создает угрозу потери городского леса, как места отдыха и естественной защиты от загрязнения окружающей среды.

«Предлагается внести в статью 4-6 Федерального закона от 4 декабря 2006 года № 201-ФЗ „О введении в действие Лесного кодекса Российской Федерации“ изменение, дополнив ее частью 8, предусматривающей, что до внесения в Единый государственный реестр недвижимости сведений о границах земель, на которых располагаются городские леса, в порядке, установленном Федеральным законом от 13 июля 2015 года № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости», любое использование городских лесов и изменение границ земель, на которых они располагаются, которое может привести к уменьшению их площади, не допускается», — говорится в документе.

Предлагается также установить, что в целях скорейшего предотвращения возникновения вышеуказанных ситуаций в случае принятия законопроект вступит в силу со дня его официального опубликования.

городские леса ЕГРН
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