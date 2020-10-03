Всегда молчи о 4 вещах, чтобы не навлечь беды

Если есть желание оставаться счастливым, стоит навсегда перестать рассказывать людям о четырех вещах и неважно настолько эти люди близки.

Все, что происходит в семье, должно оставаться только в ней

Экстрасенсы назвали вещи, о которых стоит всегда молчать

Человек порой сам привлекает в свою жизнь беду, не подозревая об этом. Происходит это случайным образом — просто в не то время и не о том было сказано. Экстрасенсы предупреждают — если есть желание оставаться счастливым, стоит навсегда перестать рассказывать людям о четырех вещах и неважно настолько эти люди близки.

Личная жизнь и любовь

Все, что происходит в семье, должно оставаться только в ней. Разговоры о личном с посторонними негативно действуют на защитный энергетический круг, который обволакивает пару. В итоге, отношения начинают разваливаться.

Даже когда сильно быть сердитым на партнера, не стоит об этом никому рассказывать. Все наладится, но баланс уже не восстановить. Семья — это тайна, особенно, когда все складывается хорошо и гармонично. Исключение — дело идет до развода или кому-то грозит опасность.

Здоровье

О здоровье любят поговорить люди всех возрастов и не только старики. Но дело это интимное, о котором нельзя говорить с посторонними людьми. Рассказывая о болезнях, человек нарушает гармонию желтой чакры, которая отвечает за самочувствие. Чем чаще жаловаться на свои беды со здоровьем, тем чаще они будут оковывать человека. А сил на борьбу с ними будет становится все меньше.

Не стоит обращаться к людям, которые не в силах помочь. Исключение, если они смогут помочь действием, а не только словами.

Финансовое благополучие

Никто не должен знать о чужих доходах. Нельзя делится тем, сколько удается заработать и потратить. Если распространять информацию о личных деньгах с собеседниками, то разрушается финансовый канал человека, а это сулит скорую бедность.

Как только открывается денежная тайна другому человеку, то сразу же возникает зависимость от его мыслей. И если они будут негативны, то финансовый крах обеспечен. Запрещается говорить о долговых проблемах с людьми, в которых не уверены.

Дети

Нельзя делиться своими проблемами в воспитании детей с чужими, даже если в таком разговоре есть отдушина. В таком случае, энергетическая оболочка детей разрушается. И если родители не доверяют ребенку, это отображается на нем с негативной стороны.

Каждое обсуждение ребенка разрушает его защитное поле и это может сказаться на его благополучии в будущем. Если и возникли какие-то проблемы, то их стоит решать только в кругу семьи без свидетелей.

Источник: http://rsute.ru/