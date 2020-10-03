Эти 7 правил сделают вашу жизнь полноценной и самодостаточной. Следуй им

Простые советы, которые помогут прожить полноценную жизнь
Если тщательно следить за своим здоровьем, то шансы прожить полноценную жизнь значительно повышаются. Стоит прислушаться к полезным советам, которые помогут быть более уверенной в себе, никогда не опускать руки и не сдаваться перед проблемами и неприятностями.
Не давать себя останавливать
Есть известный случай, который наверняка заставит задуматься над собой и своей жизнью. Когда-то давно в Бостонском марафоне принимали участие только мужчины. Но женщина по имени Катрин Швитцер изменила это правило раз и навсегда. В далеком 1967 году Катрин стала участницей забега, но ее пытались остановить по той простой причине, что женщинам не разрешалось участие в марафоне. Однако Швитцер не сдалась, а затем ее фотокадры попали в газеты. Случай с Катрин вошел в историю. А позже женщина и вовсе организовала забеги женщин в 27 странах. Благодаря ей в 1984 году женский марафон был включен в Олимпийские игры. Иными словами, из этого случая стоит сделать вывод о том, что никому нельзя давать останавливать себя. Самому себе необходимо напомнить о том, что можно добиться чего угодно, только не сдаваться и идти к своей цели.
Давать себе время
Мало кто из представительниц прекрасного пола может посвящать самим себе достаточно времени из-за постоянной занятости на работе, в семье. Но важно ставить свой собственное благополучие на первое место. Это поможет стать лучше, чем есть. Если забить на себя, то можно забыть то, за что борется человек и вообще ничего не достигнуть в итоге. Нужно просто найти то, что больше всего вдохновляет и стараться проживать каждый день так, чтобы он был насыщен прекрасными событиями.
Не переусердствовать
К своим мечтам необходимо стремится и прилагать максимум усилий для того, чтобы воплотить их в жизнь. Однако переусердствовать не стоит. Дело в том, что человек не обладает сверх способностями и может однажды сломаться, получить травму или попасть в неприятный случай. А передышка никогда не помешает. Она поможет проанализировать, что уже сделано и что нужно еще сделать, поможет восстановить силы и энергию.
Заниматься только тем, что нравится
Даже если на пути возникают трудности, не стоит останавливаться и важно просто быть собой. Если все ходят на фитнес, это вовсе не значит, что нужно делать тоже самое. Выбирать лучше только то, что действительно нравится, по душе и вдохновляет. Идти нужно своим путем, а не пытаться кого-то копировать или кому-о подражать.
Признавать свои достижения
Даже если была поставлена цель сбросить десять килограммов, а в итоге результат составил только один, не нужно бояться поделиться этим достижением с другими. Не стоит позволять кому-то лишать самого себя чувства гордости за маленькие победы.
Пробовать новое
Это может кого-то напугать, однако попробовать нечто новое стоит. Новые цели помогут стать сильнее, увереннее в себе и помогут достигать еще большего. Это откроет новые возможности в жизни.
Не в одиночку
Если какие-то дела не даются, то не стоит стесняться просить о помощи окружающих. О победах говорить легко, а вот о неудачах или бессилии, трудно. Но бояться говорить о трудностях нельзя. Наверняка близкие люди помогут, подскажут и обязательно поддержат. А это тоже очень важно.
Источник: http://rsute.ru/