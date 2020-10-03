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Какой церковный праздник 4 сентября? Почему в этот день на Кондрата да Ипата нужно обязательно работать?

20:25 03.10.2020 Фото: pixabay
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Также в этот день церковь чествует двух священномучеников, погибших за веру в 8 веке, — епископа Ипатия и пресвитера Андрея.

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Вечером работников угощали пирогами

Кондрат да Ипат

4 октября
Дата по старому стилю: 21 сентября.

В этот день отмечается память апостола от семидесяти Кодрата, который в 1 веке проповедовал слово Божие в Афинах и носил чин епископа. По преданию, он обратил в христианство многих язычников, что вызывало ненависть закоренелых идолопоклонников. Однажды разъяренная толпа напала на Кодрата, чтобы побить его камнями. Хотя Кодрат остался жив, язычникам удалось его схватить и бросить в темницу, где мученик впоследствии скончался от голода. Самым известным трудом Кодрата считается апология христианства, которая так впечатлила императора Адриана, что он издал указ, запрещающий осуждать кого-либо без улик.

Также в этот день церковь чествует двух священномучеников, погибших за веру в 8 веке, — епископа Ипатия и пресвитера Андрея.

На Руси Кондрата (Кодрата) да Ипата считали днем плодородия и земледелия. В этот день обязательно полагалось работать – в первую очередь, удобрять землю свежим навозом. Мудрые люди говорили: «Не присядешь без дела на Кондрата да Ипата — будешь богатым». Однако существовало и другое убеждение: будто бы простому человеку не приобрести богатства, как бы он ни трудился. «Кондрат с Ипатом помогают богатеть богатым», — говорили по этому поводу.

В это время начинали замолотки. С вечера топили овины — двухэтажные строения для молотьбы зерна. На нижнем этаже разводили костер, тепло от которого сквозь решетчатый пол проходило на верхний этаж, где были разложены снопы. Жар подсушивал колосья, и зерна затем легко вымолачивались. Первый овин на Кондрата да Ипата крестьяне называли именинным, а для молотильщиков на завтрак варили овсяную кашу. «Хозяину — хлеба ворошок, а молотильщикам – каши горшок», — говорили при этом. Вечером же работников угощали пирогами и брагой.

В этот день примечали, какая стоит погода. Считалось, что она продержится без изменения четыре недели. Также знали, что если при резком северо-восточном ветре светит солнце, то зима будет холодной.

Именины в этот день
Александр, Алексей, Андрей, Валентин, Василий, Владимир, Даниил, Дмитрий, Иван, Иосиф, Ипатий, Исаакий, Константин, Петр

Источник: https://www.calend.ru

Кондрат да Ипат
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