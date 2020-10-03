4 октября 2020 - День учителя России, как в СССР

День учителя, наверное, самый понятный и близкий профессиональный праздник

Дата события уникальна для каждого года. В 2020 году эта дата — 4 октября

4 октября Поздравить с праздником

День учителя

С 1965 по 1993 год День учителя в России отмечался в первое воскресенье октября. С 1994 года его празднование перенесено на 5 октября. Подробности читайте здесь. А ниже в статье приведена история этого замечательного праздника и традиции его празднования в странах, где он продолжает отмечаться в первое воскресенье октября.

День учителя — профессиональный праздник работников сферы образования — отмечается в ряде стран постсоветского пространства в первое воскресенье октября.

Свою историю он ведёт с 1965 года, когда, в эпоху существования СССР, отмечался повсеместно во всех Республиках Советского Союза согласно Указу Президиума Верховного Совета СССР от 1 октября 1980 года «О праздничных и памятных датах».

После распада СССР неизменно в первое воскресенье октября День учителя продолжают отмечать в Беларуси, Казахстане, Латвии, Украине.

День учителя — один из самых любимых профессиональных праздников. В этот день учителя принимают поздравления от своих воспитанников, которые дарят им цветы и подарки, устраивают концерты, рисуют красочные стенгазеты и по традиции во многих школах проводят День самоуправления.

Учитель — это не только человек, обучающий наукам, но еще и носитель духовности и нравственного начала. Учителя выполняют особую гражданскую миссию — воспитание молодого поколения. Их знания и опыт, преемственность традиций и новаторство лежат в основе каждой школы.

Сегодня хочется пожелать всем учителям доброго здоровья, мира, благополучия. А также неустанного поиска истины и знания, взаимопонимания в коллективе и благодарных, любознательных учеников!

Источник: https://www.calend.ru/