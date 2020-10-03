Когда ЕС введет санкции против России из-за отравления Навального, сообщил глава МИД ФРГ

Евросоюз не сможет избежать введения санкций против России, если эксперты ОЗХО подтвердят результаты исследований проб Алексея Навального, проведенных лабораториями в Германии, Франции и Швеции.

Глава МИД ФРГ уточнил, что санкции должны быть целенаправленными и соразмерными

Евросоюз не сможет избежать введения санкций против России, если эксперты Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) подтвердят результаты исследований проб Алексея Навального, проведенных лабораториями в Германии, Франции и Швеции. Такое мнение высказал глава МИД ФРГ Хайко Маас в опубликованном в субботу интервью новостному порталу t-online.

-Германия передала дело на расследование в отвечающую за это международную Организацию по запрещению химического оружия. Если результат германской, шведской и французской лабораторий будет подтвержден, то последует ясный ответ ЕС, - сказал он.

-Я убежден в том, что мимо санкций тогда больше не пройти, - добавил Маас. Он ушел от ответа на вопрос, как такие меры могут выглядеть.

-Это мы, страны - члены ЕС, решим вместе. Санкции должны всегда быть целенаправленными и соразмерными, - отметил министр.

-Однако такое серьезное нарушение Конвенции о запрещении химического оружия не может остаться без ответа. Мы в Европе едины во мнении на этот счет, - утверждал Маас.

Касаясь возможности прекращения реализации проекта "Северный поток - 2", он отметил, что "нужно тщательно обдумать" реакцию на "дело Навального". "В строительстве трубопровода участвуют более 100 европейских фирм, половина из них - немецкие. В случае остановки строительства пострадали бы многие европейские работники", - указал Маас.