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Фура подмяла и протащила легковую Toyota Ractis по трассе в Бердске

20:51 03.10.2020
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Медики «скорой» оказали первую помощь пострадавшей в ДТП водительнице легковушки.

ДТП с пострадавшим произошло сегодня, 3 октября, на федеральной трассе Р-256 в районе бердского торгового дома «Привоз».

— Оба автомобиля двигались в одном направлении, в сторону выезда из Бердска, — рассказал сайту «Свидетель» своё видение произошедшего аварийный комиссар Андрей Гробок. – Перестраиваясь из левого ряда в правый, водитель фуры не увидел обгонявшую его по правому ряду «Тойоту». Легковушка попала в так называемую «мёртвую» зону дальнобоя.

В результате, по словам Гробка, фура зацепила при перестроении подножкой «Тойоту» и в буквальном смысле слова подмяла под свой передок и проволокла легковую иномарку вперёд по курсу.

— Следы волочения на проезжей части составляют метров двадцать, — добавил аварком и сообщил сайту «Свидетель», что по его приезду на место происшествия травмированная в ДТП женщина-водитель автомобиля Toyota Ractis «лежала на кушетке в неотложке, а врачи оказывали ей первую помощь».

Истинные причины произошедшего около 15 часов в районе «Привоза» в настоящее время выясняют сотрудники второго полка ГИБДД региона. О здоровье пострадавшей на этот момент у сайта «Свидетель» информация отсутствует.

Источник: svidetel24.info

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