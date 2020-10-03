Как спасти свою душу в праздник иконы Божией Матери «Услышательница»-2020: молитвы для чтения 5 октября

Прославилась икона тем, что перед ней молился сам Преподобный Косма Афонский, будучи еще молодым юношей. Тогда при помощи чудесной иконы он получил совет, как спасти свою душу.

Празднование иконы Божией Матери «Услышательница» состоится 5 октября

Празднование иконы Божией Матери «Услышательница» состоится 5 октября. По сей день икона находится в Зографском монастыре на горе Афон, в Греции. Прославилась икона тем, что перед ней молился сам Преподобный Косма Афонский, будучи еще молодым юношей. Тогда при помощи чудесной иконы он получил совет, как спасти свою душу. Согласно услышанному, удалился из монастыря в безмолвие, то есть в пустыню. Провел всю свою жизнь в высеченной в скале пещере. За иноческие подвиги получил дар чудотворца от Господа Бога.

Пре­по­доб­ный Кос­ма Афон­ский, под­ви­зав­ший­ся в Зо­граф­ском мо­на­сты­ре, бу­дучи еще в мо­ло­дых ле­тах, при­шел од­на­жды в Ва­то­пед­ский мо­на­стырь на празд­ник Бла­го­ве­ще­ния. Здесь в церк­ви за служ­бой и на тра­пе­зе он ви­дел пре­крас­ную и ве­ли­че­ствен­ную Жен­щи­ну. Пре­по­доб­ный Кос­ма силь­но сму­тил­ся ду­хом и недо­уме­вал, ка­ким об­ра­зом очу­ти­лась Она здесь на Афоне, ку­да не сту­па­ла еще но­га ни од­ной жен­щи­ны, и по­че­му ино­ки мо­на­сты­ря до­пус­ка­ют здесь Ее при­сут­ствие. Раз­мыш­ляя над этим, он

МОЛИТВЫ



Тропарь Пресвятой Богородице пред иконой Ея «Услышательница», глас 3Твоего́ предста́тельства увере́ние и милосе́рдия Твоего́ явле́ние ико́на Твоя́ «Услы́шательница» на́м, Влады́чице, показа́ся; пред не́юже ду́ши на́ша в моли́тве излива́ем и ве́рою Тебе́ вопие́м: воззри́, Милосе́рдая, на лю́ди Твоя́, вся́ ско́рби на́ша и печа́ли утоли́, утеше́ние благо́е в сердца́ на́ша низпосли́, моле́ния на́ша ско́ро услы́ши и спасе́ние ве́чное душа́м на́шим, Пречи́стая, испроси́.

Перевод: Твоей защиты подтверждение и милосердия Твоего явление - икона Твоя «Услышательница» нам, Владычица, явилась, перед нею же души наши в молитве изливаем и с верой к Тебе взываем: «Взгляни, Милосердная, на людей Твоих, все скорби наши и печали успокой, утешение благое в сердца наши ниспошли, моления наши быстро услышь и спасение вечное душам нашим, Пречистая, испроси».

Кондак Пресвятой Богородице пред иконой Ея «Услышательница», глас 3

Дне́сь, Влады́чице, преподо́бный Косма́ к ико́не Твое́й с мольбо́ю припаде́ и Тобо́ю ско́ро услы́шан бы́сть, непреста́нно Тебе́ хвалу́ воздая́. И на́м, под свяще́нный покро́в Тво́й прибега́ющим, да да́рует Госпо́дь оставле́ние грехо́в и ве́лию ми́лость.

Перевод: Сегодня, Владычица, преподобный Косма к иконе Твоей с мольбою колена преклоняет и, будучи Тобою быстро услышан, непрестанно хвалу Тебе воздает. И нам, под священное покровительство Твое прибегающим, да дарует Господь прощение грехов и великую милость.

КАНОНЫ И АКАФИСТЫ

АКАФИСТ ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЕ ПРЕД ИКОНОЙ «УСЛЫШАТЕЛЬНИЦА»



Избранней от всех родов Божией Матери и Царице, непрестанно у Престола Сына Своего молящейся о нас, с любовию благодарственная приносим пения. Ты же, яко Всемилостивая Заступница всех с верою к Тебе притекающих, от всяких нас бед свободи, да зовем Ти: Радуйся, Всеблагая Владычице, молений наших скорая Услышательнице.

Источник: https://azbyka.ru/