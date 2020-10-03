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Как чувствует себя Дональд Трамп после заражения COVID-19, рассказал его врач

23:40 03.10.2020 Фото: pixabay
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Трамп пройдет пятидневный курс приема противовирусного препарата "Ремдесивир".

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Трамп чувствует себя очень хорошо, его состояние здоровья улучшается, специалисты довольны прогрессом

Президент США Дональд Трамп на данный момент чувствует себя очень хорошо, его состояние здоровья улучшается, специалисты довольны прогрессом. Об этом заявил в субботу на брифинге для журналистов лечащий врач главы государства Шон Конли.

"Сегодня [в субботу] утром президент чувствует себя очень хорошо <...> На данный момент мы с командой [специалистов] очень довольны прогрессом, достигнутым президентом", - отметил Конли.

"Я чувствую [себя так хорошо], что могу покинуть [госпиталь] уже сегодня", - процитировал Трампа другой врач Шон Дули.

Шон Конли не стал указывать точных сроков выписки главы государства из военно-медицинского центра. Он подчеркнул, что Трамп пройдет пятидневный курс приема противовирусного препарата "Ремдесивир". Кроме того, по словам Конли, глава государства на данный момент не испытывает проблем с дыханием.

Состояние Трампа в последние сутки было очень тревожным, следующие 48 часов будут весьма важными в том, что касается программы медицинского ухода за ним, сообщил журналистам источник, знакомый с состоянием здоровья президента.

"Жизненные показатели президента в последние 24 часа были очень тревожными, и следующие 48 часов будут критически важными с точки зрения [медицинского] ухода за ним. Мы все еще не находимся на четком пути к полному выздоровлению", - отметил он.

Источник: ТАСС

президент США заболел COVID-19 Дональд Трамп
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