Как чувствует себя Дональд Трамп после заражения COVID-19, рассказал его врач

Президент США Дональд Трамп на данный момент чувствует себя очень хорошо, его состояние здоровья улучшается, специалисты довольны прогрессом. Об этом заявил в субботу на брифинге для журналистов лечащий врач главы государства Шон Конли.
"Сегодня [в субботу] утром президент чувствует себя очень хорошо <...> На данный момент мы с командой [специалистов] очень довольны прогрессом, достигнутым президентом", - отметил Конли.
"Я чувствую [себя так хорошо], что могу покинуть [госпиталь] уже сегодня", - процитировал Трампа другой врач Шон Дули.
Шон Конли не стал указывать точных сроков выписки главы государства из военно-медицинского центра. Он подчеркнул, что Трамп пройдет пятидневный курс приема противовирусного препарата "Ремдесивир". Кроме того, по словам Конли, глава государства на данный момент не испытывает проблем с дыханием.
Состояние Трампа в последние сутки было очень тревожным, следующие 48 часов будут весьма важными в том, что касается программы медицинского ухода за ним, сообщил журналистам источник, знакомый с состоянием здоровья президента.
"Жизненные показатели президента в последние 24 часа были очень тревожными, и следующие 48 часов будут критически важными с точки зрения [медицинского] ухода за ним. Мы все еще не находимся на четком пути к полному выздоровлению", - отметил он.
Источник: ТАСС