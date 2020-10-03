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РПЦ: Ленина похоронить, в мавзолее открыть музей репрессий

23:49 03.10.2020 Фото: https://ru.wikipedia.org/
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-Ленин остается своего рода святыней для своих последователей. Когда большевики взрывали храмы, уничтожали священников, это было посягательство на нашу веру, отмечает Иларион.

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Телу Владимира Ильича Ленина не место на Красной площади, но в вопросе о его захоронении требуется осторожность. Такое мнение высказал в эфире телеканала "Россия 24" глава Отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион.

Священнослужитель не сомневается: рано или поздно тело Ленина будет захоронено. Другое дело – когда и при каких обстоятельствах это произойдет.

Ленин вместе с другими революционерами прибыл в Россию на деньги Германии, находившейся в то время с Россией в состоянии войны, отметил Иларион. "Иначе говоря, Германия понимала, что честным путем в войне она Россию не победит", – пояснил он. По словам Илариона, в Россию в опломбированном вагоне приехал изменник Родины, человек, которого по обычным законам следовало бы за это судить.

"Случилось так, что именно с этим человеком связано начало "красного террора", начало массовых репрессий российского населения, и, конечно, я думаю, что не место этому человеку на Красной площади", – сказал митрополит в программе "Церковь и мир".

С другой стороны, говорит он, нужно понимать, что Ленин остается своего рода святыней для своих последователей. Когда большевики взрывали храмы, уничтожали священников, это было посягательство на нашу веру, отмечает Иларион.

"А если сейчас тело Ленина будет вынесено из мавзолея, это будет посягательство на веру тех людей, для которых тело Ленина остается святыней", – говорит он.

Поэтому, говорит он, в этом вопросе нужно действовать очень осторожно, чтобы не спровоцировать какое-то гражданское противостояние. В частности, идее каких-либо действий с телом Ленина уже резко воспротивились коммунисты. "Скорее всего, нам придется еще какое-то время ждать до тех пор, пока он будет похоронен", – считает Иларион.

Что касается дальнейшего использования мавзолея, само здание, по его мнению, следовало бы оставить как творение выдающегося архитектора Щусева, построившего несколько храмов и много других зданий. Внутри же, по мнению Илариона, логично было бы устроить музей массовых репрессий.

Источник: Вести

захоронить Ленина тело мавзолей Владимир Ленин
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Что нужно сделать с Лениным? Если он святой, почему же его не похоронить?

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