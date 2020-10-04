Смертельная передозировка водой - такое возможно?

Если выпить слишком много воды за короткий промежуток времени, то почки не успевают вывести лишнюю жидкость из организма, и вода вместе с кровотоком начинает накапливаться в клетках.

Если выпить слишком много воды, то можно умереть

Вода — главное условие известной нам жизни и основа человеческого организма, но если выпить слишком много воды, то можно умереть. О смертельной передозировке водой пишет сетевое издание "Интересные новости".

Общая гипергидратация (водное отравление, водная интоксикация) стала причиной смерти 28-летней жительницы Калифорнии (США), которая участвовала в конкурсе по питью воды, чтобы выиграть игровую консоль. Женщина выпила шесть литров воды, затем ее вырвало, и через несколько часов она умерла. И это далеко не единственный случай — отравления водой со смертельным исходом происходят регулярно.

Каким образом гипергидратация вызывает смерть? По словам нейробиолога Вольфганга Лидтке из Медицинского центра Университета Дьюка (США), причиной летального исхода при отравлении водой становится отек мозга. "Если выпить слишком много воды за короткий промежуток времени, то почки не успевают вывести лишнюю жидкость из организма, и вода вместе с кровотоком начинает накапливаться в клетках. В большинстве типов клеток есть место для лишней влаги, но не в нейронах — внутри черепа практически нет пространства для расширения нервных клеток", — говорит ученый.

Лидтке отметил, что если в результате гипергидратации начинается отек мозга, то это приводит к припадкам, остановке дыхания, коме и смерти. В общем, старайтесь пить воду без фанатизма, чтобы не умереть от водной интоксикации.

Источник: planet-today.ru