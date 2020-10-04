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Красота / Общество

Мама, я седею: можно или нельзя вырывать седые волосы

12:10 04.10.2020 Фото: pikist.com
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Вырывая один волос, можно травмировать кожу, что приведет к воспалению, выпадению соседних, а также к кожным заболеваниям.

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Многие уверены, что, если вырвать седой волос, то проблема будет решена

Седые волосы могут появиться в любом возрасте, поэтому существуют методы, которые позволят скрыть данный недостаток. Также необходимо знать, почему нельзя вырывать седые волосы и чем это грозит.

Причины отказаться от идеи вырывать седые волосы

Многие уверены, что, если вырвать седой волос, то проблема будет решена. Но мало кто знает, что на месте одного седого волоса может вырасти несколько, что ускорит процесс изменения цвета всей прически. Также данная затея может привести ко множеству проблем.

Вырывая один волос, можно травмировать кожу, что приведет к воспалению, выпадению соседних, а также к кожным заболеваниям. Если же нарушить фолликул, то это может привести к тому, что на этом месте больше не вырастут волосы. А если вырвать несколько седых волос, то это может стать причиной облысения в травмированных местах.

Как скрыть появление седых волос

Необходимо помнить, что седые волосы появляются от недостатка витаминов в организме, поэтому изначально можно предотвратить появление седых волос. Правильное и сбалансированное питание, активный образ жизни и режим, могут спасти волосы от преждевременной седины.

Если седые волосы уже появились, то самым простым способом это скрыть, является окрашивание. Рекомендуется доверить волосы мастеру, чтобы качественно и безвредно сменить цвет прически, но не заниматься окрашиванием самостоятельно.
Источник: rsute.ru

вырывать окрашивать седые волосы
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