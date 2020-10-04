Некоторые полезные продукты убивают вашу печень. Список

Береги свое здоровье

Неалкогольная жировая болезнь печени (НАЖБП) является одним из самых распространенных заболеваний в гепатологии, приводящим к ухудшению качества жизни, инвалидизации и смерти. Это одно из самых опасных состояний для печени, которое встречается у людей, которые не употребляют алкогольные напитки и даже сторонников здорового образа жизни.

Врач-гастроэнтеролог, доктор медицинских наук Алексей Буеверов сообщил об опасности данной формы ожирения печени, пояснив, что итогом может стать печеночная недостаточность и онкологические заболевания органа.

Увеличить вероятность развития неалкогольной жировой болезни печени может употребление в больших количествах продуктов питания, которые содержат в составе животные жиры, сахар, фруктозу. Это значит, что даже такие полезные продукты, как мед и фрукты могут причинить вред организму.

"У нас был пациент с НАЖБП, который следил за собой, вел здоровый образ жизни. Оказалось, что он ел очень много меда, считая это полезным. Когда отказался от этой привычки, изменения в печени прошли" , - сообщил гастроэнтеролог в интервью изданию.

Напомним, что сохранить здоровье печени поможет соблюдение простых правил:

ограничте употребление алкогольных напитков;

занимайтесь физкультурой;

придерживайтесь сбалансированного правильного питания;

регулярно проходите медицинское обследование.

Источник: clutch.ua