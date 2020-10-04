Работаю, как вол, а деньги где? Как пробить денежный потолок и зарабатывать больше

Бывает такое: работает человек на нескольких работах, трудится как пчелка, но больше определенной суммы никак заработать не может

Возможно, вас удивит тот факт, что уровень своих доходов мы определяем самостоятельно. Существует так называемые «денежный потолок», в который рано или поздно упирается каждый человек.

Денежный потолок: что это такое

Бывает, что у человека появляются «лишние» деньги. Он, конечно, приятно озадачен и думает, на что бы их потратить: можно купить новый гаджет, отправиться с любимым человеком загород на выходные, сходить в спа-салон или пригласить друзей в караоке-бар. Но тут рвутся сапоги, ломается ноутбук или стиральная машинка, заболевает кто-то из домочадцев, и «лишние» деньги приходится тратить на ремонт или аптеку…

Бывает и такое: работает человек на нескольких работах, трудится как пчелка, но больше определенной суммы никак заработать не может: то на работе не выплатили премию, то оштрафовали за опоздание, то увеличили профсоюзные сборы, или пришлось тратить деньги на корпоратив с сотрудниками, и т.д. и т.п.

Случались ли с вами подобные ситуации? Если в них вы оказываетесь довольно часто, то это указывает на то, что у вас есть денежный потолок – финансовый предел, выше которого ваши доходы не поднимаются. И почему же так происходит? Да потому что вы им просто не даете!

Почему так происходит, и как изменить ситуацию к лучшему?

Для начала, спросите себя: а зачем вам нужно больше денег? Не нужно спешить с ответом: ключевое слово здесь «вам», а не детям, мужу или кому-то из близких. Загляните глубоко в себя и отыщите там свои личные желания, которые будут вас вдохновлять и мотивировать. И поверьте, энергия именно ваших желаний притянет к вам «лишние» деньги.

Желательно составить целый список из своих желаний, и чем больше их будет, тем лучше. Ни в чем себя не ограничивайте, заносите в список то, чего вам действительно очень хочется, даже если мечта кажется вам несбыточной. Например, вы очень хотите отдохнуть в Объединенных Арабских Эмиратах, но на данный момент у вас даже нет денег на поездку в соседний город. Поверьте, это всё неважно. Если вы действительно чего-то очень сильно хотите, то деньги к вам обязательно придут.

Чаще всего за денежным потолком стоят страхи и психологические блоки. Вам нужно их осознать и проработать, и тогда потолок сдвинется с места. Подумайте, какие опасения и установки у вас есть в отношении денег? Как это не удивительно, но многих людей пугает богатство. Может и вы относитесь к их числу? Возможно, до сих пор у вас в голове звучат слова родителей о том, что «деньги – это зло», «все богатые люди злые и жадные», «без денег сон крепче», «хочется – перехочется», «не жили богато, и начинать не стоит» и т.п.

Выпишите все свои страхи и подытожьте их фразой «Это всего лишь мои страхи». После этого бумагу нужно сжечь. А ещё выпишите все негативные убеждения по поводу денег, а напротив каждого напишите позитивный вариант или опровержение (например, деньги – это не зло, а возможность улучшить качество жизни и купить себе то, о чем я давно мечтаю).

А теперь нужно подумать о том, сколько вам нужно денег для счастья. Постарайтесь максимально откровенно ответить на этот вопрос. Посчитайте всё, на что вам необходимы деньги: питание, одежда, оплата коммунальных, уход за собой, развлечения, отдых и не забудьте про свой список желаний. Посмотрите на получившуюся сумму. Скорее всего, она вам покажется нереальной, ведь так много вы не зарабатываете. И, к сожалению, не заработаете, до тех пор, пока зона вашего денежного комфорта не расширится до этой цифры. А чтобы это произошло, вам нужно к ней привыкнуть. Напишите её на листе бумаге и повесьте на видном месте. Каждый раз, когда ваш взгляд будет на неё падать, повторяйте про себя, что ваш ежемесячный доход равен этой сумме.

Где взять денег?

Теперь, когда вы определились со своими желаниями и суммой, необходимой для их осуществления, гоните от себя прочь мысли, характерные для психологии бедного человека: «Где выкроить денег?», «На чем сэкономить», «Нужно урезать расходы» и т.п. Думайте о том, что у вас есть, а не о том, чего у вас нет. Родные и близкие люди, друзья, крыша над головой, работа – далеко не все этим могут похвастаться!

Не нужно мысленно затягивать пояс и думать о том, как сэкономить. Вместо этого подумайте, где отыскать новые источники дохода или более эффективно использовать старые. Устройте мозговой штурм, а все приходящие в голову идеи, записывайте.

Если у вас есть какое-то хобби, то подумайте, как его можно монетизировать. Если вы неплохо разбираетесь в физике или математике, знаете иностранный язык, то можете подработать репетитором или вести образовательные курсы онлайн. Переберите вещи в своём гардеробе, отложите те, которые вы давно уже не носите, и попробуйте найти им новых хозяев.

Вспомните, чем вы мечтали заниматься в детстве, какие увлечения забросили, какие таланты похоронили в себе? Деятельность, приносящая вам удовольствие, может стать источником дополнительного дохода. Вы удивитесь, но многие люди готовы платить за то, что вы делаете с радостью и легко.

И помните, что мы зарабатываем деньги для того, чтобы их тратить. Сами по себе монеты и купюры ничего не значат, представляет ценность то, что мы можем за них приобрести. Давно подмечено, что деньги любят тех, кто их с удовольствием тратит. Почаще себя радуйте и балуйте, и скоро вы с удивлением заметите, что ваше материальное положение улучшилось.

Источник: vsyamagik.ru