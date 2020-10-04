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Красота / Общество

Как правильно питаться женщинам, в зависимости от возраста

12:02 04.10.2020 Фото: pixnio.com
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С раннего детства необходимо приучаться к режиму: питаться в одинаковое время, не пропускать приемов пищи. Это приведет к лучшему усвоению пищи и улучшит работу ЖКТ.

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Женский рацион обязан быть всегда разнообразным, в любом возрасте

Здоровье каждой женщины зависит от питания, именно поэтому очень важно следить за потребляемыми калориями, а так же за физической деятельностью. Женский рацион обязан быть всегда разнообразным, в любом возрасте.
Рацион питания до 18 лет

В момент активного развития организма, девочкам важно придерживаться полноценного рациона питания. Здоровье каждой женщины зависит от того, насколько сбалансированным и разнообразным было питание в детстве.

С раннего детства необходимо приучаться к режиму: питаться в одинаковое время, не пропускать приемов пищи. Это приведет к лучшему усвоению пищи и улучшит работу ЖКТ.

Питание девочек должно состоять из: белков, углеводов, клетчатки, жиров, минералов и витаминов.

Рацион в 18-25 лет

В этом возрасте в рацион питания необходимо включить продукты, содержащие кальций: фасоль, миндаль, молочные продукты, рыбу и зелень. Это позволит укрепить сердце и нервную систему.

В это время не следует прибегать к диетам, ведь может произойти расстройство пищевого поведения. При необходимости следует добавить витамины: А, Е, Д и магний.

Питание в 26-35 лет

Это детородный период, поэтому следует больше употреблять продукты, содержащие фолиевую кислоту и витамины группы В. В частности в рационе должны быть: брокколи, грецкий орех, цветная капуста. Каждой женщине необходимо заняться профилактикой своего состояния здоровья, чтобы не допустить развитие хронических заболеваний.

В рацион так же важно включить продукты богатые жирами, чтобы снизить риск развития сердечно-сосудистых заболеваний.

Рацион питания в 35-45 лет

С этого возраста начинается процесс старения организма, поэтому питание должно быть разнообразным и богатым на продукты в составе которых есть клетчатка и антиоксиданты. Клетчатка поможет защитить от болезней сердца и улучшит работу ЖКТ. Много клетчатки содержат фрукты, бобовые и овощи.

Как питаться в 45-55 лет

В этом возрасте у женщин наступает менопауза, при этом, гормональные колебания могут изменить метаболизм, в результате чего начнет увеличиваться вес и появится жир в области талии.

Женщинам необходимо употреблять менее калорийные продукты и увеличить нагрузку. Большое внимание нужно обратить на витамин Д, который важен для костей.

Питание в возрасте от 55 лет и старше

В этом возрасте женщинам необходимо употреблять больше продуктов, которые содержат белок. Важно заниматься физическими упражнениями, чтобы поддерживать на нормальном уровне мышечную массу. Много белка содержится в: говядине, баранине, орехах, бобах и яйцах.

Женщинам за 60 лет важно добавить в рацион витамины группы В, для улучшения работы мозга.

Источник: rsute.ru

еда женщины калории питание Спорт
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