Названа причина смерти актера Никиты Логинова

Артист скончался в Москве в возрасте 56 лет

Известного по фильмам «ДМБ» и «Антикиллер» артиста подвело сердце.

Причиной смерти актера Никиты Логинова стал сердечный приступ. Об этом сообщили в театре «Около дома Станиславского», в котором Логинов играл на протяжении почти 40 лет.

«В небольшом театре у каждого своё место, потому уход Никиты оставляет зияющую пустоту, тем большую, что это явилось абсолютной неожиданностью», - говорится на странице театра в Facebook.

О смерти Логинова стало известно накануне днем. Артист скончался в Москве в возрасте 56 лет. В своей актерской карьере он успел сняться в таких фильмах как «Последний мент», «Пятая стража», «Москва. Три вокзала», «ДМБ» и «Антикиллер».

В театре «Около дома Станиславского» Логинов также руководил художественно-постановочной частью.

Источник: mk.ru