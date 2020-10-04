В дутых куртках адвокат Софья и менеджер по продажам Павел спустя 3 года отношений поженились в Бердске

Мы поняли настал тот самый момент, когда нужно стать законной семьей, делятся молодожены. Большая свадьба пройдет через неделю после официальной регистрации.

Софья и Павел после регистрации брака

2 октября София и Павел стали мужем и женой. Супруги познакомились 3 года назад на работе. Девушка работала адвокатом, а её возлюбленный менеджером по продажам. Они очень много общалась, в какой-то момент поняли, что не могут друг без друга, с этого момента и начались их отношения.

- Мы решили расписаться через 3 года, потому что поняли , что настал тот самый момент, когда нужно стать законной семьей,- поделился жених.

Находясь в отношениях, молодые люди часто путешествовали, даже успели слетать в Турцию до коронавируса.

- Вообще мы много ездили по России. Больше всего понравилось в Питере, а первое наше совместное путешествии было в Новокузнецк, - поделилась София.

Супруги на регистрацию приехали из Новосибирска, так получилось, что в Бердске была свободная запись в этот день. Но сама свадьба будет через неделю, где будут родители, друзьями. Застолье пройдёт в "Белом Зале".

- У меня будет красивое белое платье, а у жениха строгий костюм, - говорит невеста.

Но сегодня София была в белой дутой куртке, из -под которой было видно темное платье-рубашка, на ногах были обуты красные сапожки. Жених тоже был в дутой куртке, синих джинсах и такого же цвета кроссовках.

"Курьер. Среда, Бердск" поздравляет молодожен !