Как десантник пушку сделал: «сорокопятку» с колесами 1941 года Сергея Блинова из Бердска не могут отличить от настоящей даже фронтовики

У Сергея Блинова есть несколько подлинных видов оружия времен Великой Отечественной войны

Технику Второй мировой войны делает в своем гараже Сергей Блинов из Бердска. Его «сорокапятка» успела побывать во многих «сражениях» исторических реконструкций, в том числе в Новосибирске, Томске, Красноярске, на Алтае. И кто бы не увидел пушку, все спрашивают, где Сергей Владимирович ее взял, даже фронтовики, которые в войну стреляли из этого орудия. Ведь она точь в точь повторяет оригинал. Просто не отличить.

Как люди «подседают» на исторические реконструкции? Скорее всего, все это родом из детства. Два деда Сергея Блинова были фронтовиками.

Мама Сергея родом из Мурома, отец — из Оренбурга. Судьба свела их в московском институте им. Баумана, где они учились. По распределению супруги попали в Новосибирск.

Сергей родился в Муроме, и когда его привезли в Новосибирск, то родителям сказали, что «этот парень здесь не выживет». Младенца отправили к бабушке с дедушкой в Оренбург, где он рос практически до 5 лет. Дед был лесником, и жизнь мальчика проходила на кордоне.

-Дед воевал. Ушел на фронт в 1942, пришел в 1944 году. Инвалидом. Три ранения, 17 «дырок». Служил в пехоте, - рассказал «Курьер. Среда. Бердск» Сергей Блинов.

Дед по линии матери учился в Ленинградском политучилище. В марте 1941 года его отца репрессировали. Перед самым выпуском деда Сергея отчислили и в звании старшины отправили в войска. Участвовал он в первом прорыве блокады Ленинграда. Был ранен в руку. Попал в госпиталь, где познакомился с будущей женой. В 1944 году родилась мама Сергея.

-Оба деда воевали, оба вернулись живыми.

Сергей всегда хотел пойти по стопам отца — стать конструктором оптико-электронных приборов. Поступил в НИГАиК. После первого курса его призвали в армию. Служил в десантных войсках. После армии переехал жить в Бердск. Было это в 1991 году. Работал на железной дороге. В начале 2000 годов закончил институт. Но время, чтобы устроиться по специальности, было упущено. Чтобы быть конструктором, нужно постоянно что-то нарабатывать, отметил Сергей Владимирович.

Когда Сергея сократили на железной дороге, она устроился на авторазбор, где в его обязанности входило «принеси, подай». Потом стал работать на СТО. Дальше стал арендовать помещение, а затем на своем участке построил гараж. С тех пор занимается ремонтом автомобилей. Без начальников и подчиненных.

Бой за высоту

Сергей состоит в рядах «Союза десантников Сибири». В начале 2000 годов в бердском клубе «Каскад» Блинов занимался с мальчишками военно-прикладным делом. В основном, это были трудные подростки. Через «Союз» Сергей познакомился с Виктором Кришталем, который был председателем бердского морского собрания. И вместе с ним при содействии отдела по делам молодежи сделали немало добрых дел. В 2011 году появилась идея сделать «штурм высоты».

-Тогда мы и не знали, что такое реконструкция. На 9 Мая решили сделать «показуху». Наделали макетов автоматов. Взяли в училище Вити под честное слово 40 касок и плащ-палаток. И тогда на празднике познакомились с клубом «Живая история». Они выступали в качестве противника — немецкой стороной. У них полностью соответствовали элементы формы и вооружения. Некоторые вещи были вообще оригинальными, тех времен. Это был первый опыт сотрудничества. Потом было еще несколько совместных мероприятий. И меня пригласили в их клуб.

Тогда он сделал пушку

Сергей не захотел приходить в клуб с пустыми руками. Идея создания «сорокопятки» пришла сама собой. В 2014 году на очередное взятие высоты в День Победы он доставил свое изделие. И совершенствует пушку до сих пор.

Все началось с изучения темы - как появилось оружие. Затем бердчанин просматривал исторические хроники.

-Пытаешься найти какие-то чертежи, еще что-то. Как правило, их не находишь. Сохранились оригиналы. Мне повезло. Я нашел такую пушку. Мне дали ее задеталировать. Во время войны не было космических технологий. Делались токарные и фрезерные работы. Соответственно, сварочник я в руках держать умею. Особо ответственные сварочные работы помогали делать товарищи. Колеса сначала были похожие. В прошлом году были приобретены оригинальные колеса 1941 года — выписали из Москвы. Технику можно совершенствовать сколько угодно, сначала делается основная часть, потом доводится мелкая деталировка.

Автор видео Галина Панчева



Пушка Блинова — точная копия оружия Великой Отечественной войны. Ей пришлось немало попутешествовать — участвовала в реконструкциях не только в Новосибирской области, но и на Алтае, в Красноярске и Томске. И везде ее сопровождал Сергей Владимирович со своим «героическим расчетом». Пушка — коллективное оружие, поэтому с бердчанином отправляются его помощники, среди которых есть и взрослые, и подростки. Хобби Блинова держится на чистом энтузиазме. Правда, устроители реконструкций оплачивают транспортные расходы, предоставляют питание и проживание.

Почти всегда пушку, созданную Сергеем Блиновым, принимают за оригинал. Даже бердский фронтовик Иван Гуров, воевавший на таком орудии, увидев «сорокопятку», удивленно спросил: «Где ты ее взял?».

Подвиг героя расскажет о войне

- В последнее время мы стараемся показать не какую-то операцию, а находим конкретного человека, который, допустим, жил в Каменке. Делаем прототип и «ходим» вокруг него. Показываем, что он в 1944 году отличился при форсировании. Начинается бой сам по себе. Есть село Боярка в Колыванском районе. Там проживал фронтовик Цуканов, трижды кавалер Славы, Герой Советского Союза. Когда камень открывали в его честь, мы воссоздавали его подвиг. Мы показывали бой, в котором фронтовик отличился, а в роли героя был его внук.

Автор видео Галина Панчева



Блинов уверен, что никто так не расскажет о войне, как сами фронтовики. И часто они выдают удивительные факты и истории.

-В Первомайке живет фронтовик Примак. В 1942 году был ранен Его подчистую списали. Пацан. 21 год. Устроился в охрану — пленные немцы строили завод стрелочный. Задали фронтовику вопрос, били ли они пленных. А он: «Мы их растаскивали, они между собой дрались». Были пленные немцы и пленные чехи. Как вечер, так они давай выяснять отношения. Бились, говорит, хуже чем на фронте. Охрана придет, их растащит. Пока в разные бараки не расселили, были постоянные драки. Видимо, союзники идейно не сошлись. Где такое услышишь? Нигде.

«Кюбельваген» времен войны

Теперь Сергей Блинов делает копию немецкого автомобиля «Кюбельваген». Автомобиль этот скоро будет бегать по бердским дорогам. Уже проделана большая работа. Бердчанин искренне верит, что без технического вооружения исторические реконструкции будут выглядеть блекло. А еще для того, чтобы придать сценам войны больше зрелищности, он выучился на курсах в Москве на пиротехника.