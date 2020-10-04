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Когда откроется ярмарка на площади Горького, объявил мэр Бердска

17:12 04.10.2020 Фото: Курьер. Среда. Бердск
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Организовывать универсальную ярмарку в центре города поручено предпринимателю Юлии Польгерт.

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Главная площадь Бердска - традиционное место проведения ярмарок

Мэр Бердска Евгений Шестернин подписал постановление о согласовании проведения универсальной ярмарки «Ярмарка на площади Горького».

Сделал он это на основании постановления правительства Новосибирской области от 14.07.2011 № 303-п «Об утверждении Порядка организации ярмарок на территории Новосибирской области и продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на них».

- Согласовать индивидуальному предпринимателю Польгерт Юлии Александровне  проведение универсальной ярмарки «Ярмарка на площади Горького» в период с 01.02.2021 по 30.01.2022 с режимом работы с 09.00 до 20.00 часов, для объектов общественного питания – круглосуточно, по адресу: Новосибирская область, г. Бердск, площадь М. Горького, - говорится в документе, подписанном Шестерниным.

При этом организатору ярмарки необходимо "выполнить комплекс организационных мероприятий по проведению ярмарки, установленных действующим законодательством".

Информировать предпринимателя и правительство Новосибирской области о проведении Ярмарки должен отдел промышленности, торговли и развития предпринимательства администрации Бердска.

мэр Бердска площадь постановление предприниматель ярмарка Евгений Шестернин
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От редакции

Вы покупаете товар на уличных ярмарках?

Шок, 04 октября 2020 18:55
Вообщето она и раньше была, но об этом умалчивали
Аноним, 04 октября 2020 19:38
НВР:
че магазинов не хватает-заграмождать площадь не стоит

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