Погода в Бердске: днем +10, к вечеру может выпасть снег 4 октября

Температура воздуха ночью +2, +7 °C, местами до -3, днём +10, +15°C, по северо-западу +4, +9

Метеорологическая обстановка: переменная облачность, ночью преимущественно без осадков, по северо-западу местами небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега, днем в отдельных районах небольшие осадки преимущественно в виде дождя, ночью и утром местами туманы. Ветер юго-западный переходом на северо-западный 4-9 м/с, ночью порывы до 14 м/с, днём местами до 17 м/с. Температура воздуха ночью +2, +7 °C, местами до -3, днём +10, +15°C, по северо-западу +4, +9.