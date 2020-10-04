Новое опасное осложнение выявили при бессимптомном COVID-19

У больных может проявиться воспалительный синдром MIS-A, который ранее диагностировали у детей и подростков в качестве тяжелого осложнения. Среди симптомов MIS-A врачи отметили аритмию и боли в животе.

В публикации ученых отмечается, что у взрослых пациентов, переболевших COVID-19, может проявиться воспалительный синдром MIS-A

Центры по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) зафиксировали у взрослых острый воспалительный синдром, который прежде находили у детей, его связывали с коронавирусом, пишет РИА Новости.

В публикации ученых отмечается, что у взрослых пациентов, переболевших COVID-19, может проявиться воспалительный синдром MIS-A, который ранее диагностировали у детей и подростков в качестве тяжелого осложнения.

Среди симптомов MIS-A врачи отметили аритмию и боли в животе. При этом появляется MIS-A у пациентов, не имевших острых респираторных заболеваний.

В материале CDC описаны 16 случаев в США и Британии. Всем пациенты были в возрасте от 21 до 50 лет, у всех обнаружили аритмию, 12 из них была высокая температура, и только восемь из них имели респираторные симптомы. Десять пациентов попали в реанимацию, двое из них умерли.

Ученые отмечают, что MIS-A проявился у заболевших на 14-37 сутки после появления симптомов COVID-19. Поэтому, отмечают в CDC, нельзя точно сказать, является ли синдром MIS-A проявлением тяжелой формы коронавирусной болезни или это "постинфекционный процесс".