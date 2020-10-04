Крупнейший за Уралом волейбольный центр международного уровня открыли в Новосибирской области

Губернатор поздравил команду «Локомотив», которая в день открытия провела матч с командой «Зенит-Казань» с «новосельем» — новый волейбольный центр стал домашней ареной «железнодорожников».

Торжественное открытие Центра волейбола состоялось 3 октября

В Новосибирской области завершилось строительство крупнейшего за Уралом волейбольного центра. В торжественной церемонии открытия центра приняли участие секретарь Совета Безопасности РФ, председатель наблюдательного совета Всероссийской федерации волейбола Николай Патрушев, Министр спорта РФ Олег Матыцин, Губернатор Андрей Травников, генеральный директор — председатель правления ОАО «РЖД» Олег Белозёров и президент Всероссийской федерации волейбола Станислав Шевченко.

«Я рад быть в такой день здесь с вами, рад поздравить Новосибирскую область, Всероссийскую Федерацию волейбола, Российские железные дороги, всех спортсменов с этим праздником. Это долгожданный подарок, который принесет много радости и станет еще одним стимулом для занятий волейболом, спортом. Выражаю признательность тем, кто был участником этого проекта», — сказал Олег Матыцин.

«Мне приятно разделить этот праздник с теми, кто помогал нам создавать этот дворец волейбола. Это командная работа, которая принесла такой результат. Спасибо Николаю Платоновичу Патрушеву, Станиславу Владимировичу Шевченко, Владимиру Филипповичу Городецкому, Александру Александровичу Карелину. Помогал нам с реализацией этого проекта наш депутат Александр Дмитриевич Жуков. Этот подарок, объект не получился бы и без замечательной игры нашей команды «Локомотив», без мощной поддержки новосибирских болельщиков», — отметил Андрей Травников.

В день открытия в Региональном центре волейбола состоялся матч за Суперкубок России 2020, посвящённый памяти советского волейболиста и тренера Николая Сергеевича Михеева. За главный трофей сразились новосибирский «Локомотив» и «Зенит-Казань». Матч сыгран в рамках второго тура чемпионата России Суперлиги Париматч.

Губернатор поздравил команду «Локомотив» с «новосельем» — новый волейбольный центр стал домашней ареной «железнодорожников», отметив, что на новой игровой арене накал страстей, энергетика, атмосфера не уступают хоккейной.

«Уверен, что нас ждут острые интересные интригующие игры, поддержка болельщиков, а мы продолжим работать для того, чтобы и дальше развивать волейбол в Новосибирской области», — заявил глава региона.

Напомним, что идея строительства в Новосибирске подобного центра возникла давно. Много о необходимости этого спортивного объекта говорили в 2013 году. Именно тогда новосибирский «Локомотив» выиграл волейбольную Лигу Чемпионов. Хозяином финала главного клубного турнира Европы была новосибирская команда, домашней ареной для которой стал Омск. Просто потому, что в Новосибирской области не было зала, способного принимать соревнования такого уровня.

В октябре того же года «Локомотив» вновь продемонстрировал высокий уровень игры, став финалистом Чемпионата мира среди клубов. Тогда планировали: в 2015-2016 годах центр войдет в федеральную адресную программу.

Но только в 2017 году, после встречи Губернатора Андрей Травникова с председателем наблюдательного совета Всероссийской федерации волейбола Николаем Патрушевым, было принято окончательное решение о строительстве волейбольного центра международного уровня в Новосибирской области.

Строительство крупнейшего за Уралом волейбольного центра стартовало летом прошлого года в Новосибирской области. Новый спортивный объект разместился на участке площадью почти 4,5 гектара, спортивная и тренировочная арены могут принимать одновременно более пяти тысяч зрителей.

Новосибирский волейбольный центр — это спортивный комплекс мирового уровня, который может принимать крупные международные турниры. Так уже в 2022 году Новосибирск станет одним из городов, в которых пройдут матчи Чемпионата мира по волейболу среди мужчин. Россия будет принимать такие соревнования впервые.

Андрей Травников подчеркнул, что строительство нового спортивного объекта — Регионального центра волейбола — только первый этап большой работы по подготовке региона к Чемпионату мира по волейболу-2022. «Нужно благоустроить прилегающую территории, есть задачи по развитию транспортной инфраструктуры и конечно же большой комплекс организационных вопросов», — сказал Губернатор.

Для справки

Региональный волейбольный центр состоит из двух сблокированных зданий: основного трёхэтажного, в котором разместится главная спортивная арена со вспомогательными помещениями, и двухэтажного тренировочного спортзала.

Два игровых поля с искусственным покрытием: в блоке спортивной арены и в тренировочном блоке высотой 15 и 12,5 метров соответственно; два тренажёрных зала, восемь раздевалок, помещения для тренеров и судей, для проведения допинг-контроля, медико-восстановительный центр, офисы для работы организаторов соревнований, пресс-центр и кафе, комплекс помещений для комфортного размещения зрителей — вот далеко неполный перечень помещений, оборудование которых предусмотрено при строительстве спортивного комплекса.

Особенно важно, что новая площадка является универсальной и может принимать любые соревнования, не только по игровым видам спорта.

Волейбол давно является базовым видом спорта для Новосибирской области, одной из любимых игр новосибирцев. В спортивных школах региона занимается около пяти тысяч человек. Практически в каждом районе и городе области есть любительская сборная по волейболу. Самыми сильными считаются команды Куйбышевского Болотнинского, Чулымского, Искитимского, Новосибирского районов, Бердска и Кольцово.

Хорошо развит профессиональный и детско-юношеский волейбол, на базе Центра игровых видов спорта города Новосибирска профессиональные тренеры готовят резерв в основную команду региона — волейбольный клуб «Локомотив».

Город Куйбышев Новосибирской области является базой профессионального женского волейбола. Команда «Олимп» создана из воспитанниц новосибирских спортивных школ.