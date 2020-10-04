Какой сегодня, 4 октября 2020, церковный праздник?

Свт. Димитрий Ростовский. Портрет-парсуна. Нач. XVIII в.

Обретение мощей известного православного духовного писателя и проповедника святителя Димитрия Ростовского празднует Церковь в воскресенье 4 октября 2020 года.

Святитель Димитрий (+1709), впоследствии митрополит Ростовский и Ярославский, был родом из местечка Макаров на украинской Гетманщине.

В историю русского православия он вошел как выдающийся духовный писатель, проповедник и педагог. Особыми его заслугами являются основание Ростовской грамматической школы и составление «Четьих миней» - многотомного сборника житий святых.

В 1702 году, прибыв на Ростовскую кафедру, святитель Димитрий в первую очередь посетил монастырь святителя Иакова. Там, в соборной церкви в честь Зачатия Пресвятой Богородицы он совершил Литургию, после которой при всех определил на правой стороне храма место своего будущего погребения со словами: «Се покой мой, зде вселюся в век века».

После кончины святителя, в ноябре 1709 года, несмотря на его желание, духовенство и жители Ростова просили прибывшего для похорон местоблюстителя патриаршего престола митрополита Стефана Яворского похоронить святителя Димитрия в соборном храме города, рядом с его предшественником святителем Иоасафом.

Митрополит Стефан настоял на похоронах в том месте, где указал сам святитель Димитрий. Однако из-за задержки с похоронами и в связи с неотложным отъездом митрополита Стефана в выкопанной могиле был сделан наскоро заготовленный деревянный сруб, в котором и похоронили святителя.

В 1752 году во время ремонта в соборной церкви монастыря, при починке опустившегося пола было найдено нетленное тело святителя Димитрия. Место захоронения оказалось сырым, дубовый гроб и находившиеся в нем рукописи истлели, но тело святителя, а также его облачения сохранились нетленными.

После обретения у мощей совершалось множество исцелений, о чем было донесено Синоду, по предписанию которого в Ростов прибыли суздальский митрополит Сильвестр и симоновский архимандрит Гавриил для освидетельствования мощей и происшедших чудес. В апреле 1757 года Синод издал указ о канонизации святителя Димитрия.

Источник: https://foma.ru/