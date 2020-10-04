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Больной коронавирусом Дональд Трамп на видео рассказал о своем самочувствии

09:00 04.10.2020 Фото: Скрин
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Он записал видеоролик, чтобы опровергнуть информацию о своем тяжелом состоянии.

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Трамп рассказал о своем самочувствии в опубликованном видео

Президент США Дональд Трамп, находящийся сейчас в Национальном военно-медицинском центре имени Уолтера Рида, записал видеоролик, чтобы опровергнуть информацию о своем тяжелом состоянии.

По словам американского лидера, благодаря врачам состояние его улучшилось. "Когда я прибыл сюда, то чувствовал себя не очень хорошо. Сейчас мне намного лучше. Посмотрим, что будет в последующие пару дней. Думаю, я скоро вернусь", - сказал глава Белого дома.

Видео, выложенное в Twitter, продолжается около четырех минут, Трамп сидит в костюме за столом на фоне американских флагов. Говорит он быстро и выглядит слегка усталым.

президент США заболел COVID-19 Дональд Трамп
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