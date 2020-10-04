Сколько заразившихся COVID-19 насчитывается на 4 октября 2020 в Бердске?

За время пандемии вылечились от коронавируса 309 бердчан.

Число заразившихся коронавирусом в Бердске все растет

По данным оперативного штаба, на 4 октября в Бердске под медицинским наблюдением по коронавирусу находятся 520 жителей города, из них детей - 339.

Выздоровели и выписались за все врем пандемии 309 пациентов. Но за сутки взяли еще анализы на коронавирусную инфекцию у 10 бердчан. Результаты тестов станут известны позже.

На утро воскресенья, 4 октября, не выявили новых пациентов с положительным COVID-19. Всего в Бердске официально зарегистрировано 328 случаев заболевания коронавирусом.