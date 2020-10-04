Кто из пенсионеров получит выплату в 7600 рублей, озвучил ПФР

Правом на получение фиксированной выплаты к пенсии в повышенном размере обладают пенсионеры, у которых на иждивении содержатся несовершеннолетние дети или дети, обучающиеся на очной форме в вузе.

Каким пенсионерам дадут выплату по 7600 рублей от ПФР

Специалисты Пенсионного фонда России рассказали, какие пенсионеры могут рассчитывать на получение повышенной фиксированной выплаты к пенсии, сообщает PRIMPRESS.

Отмечается, что правом на получение фиксированной выплаты к пенсии в повышенном размере обладают пенсионеры, у которых на иждивении содержатся несовершеннолетние дети или дети, обучающиеся на очной форме в вузе.

На сегодняшний день размер фиксированной выплаты к пенсии составляет 5 686 рублей 25 копеек. Однако при наличии одного ребенка, находящегося на иждивении, размер выплаты увеличивается до 7 581,67 рубля. В данном случае могут учитываться только не более трех детей, то есть доплату можно получить лишь за трех иждивенцев. Но зато повышенная выплата положена обоим родителям пенсионного возраста.

«Важно! В случае прекращения студентом учебы, досрочного отчисления студента или его перевода на иную форму обучения, вступления иждивенца в брак или его трудоустройства следует безотлагательно сообщить об этом в территориальный орган ПФР по месту жительства, чтобы не допустить возникновения переплат», – отметили в ПФР.

Ранее сообщалось, что в Пенсионном фонде России рассказали, кто из пожилых граждан сможет получить крупную денежную прибавку к пенсии в октябре. По словам специалистов, рассчитывать на увеличение размера своей пенсии могут пенсионеры, которые достигли определенного возраста. Речь идет о таком «почетном» и «солидном» возрасте, как 80 лет. При достижении этого возраста пенсионер может рассчитывать на значительное увеличение пенсии.