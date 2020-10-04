Война в Нагорном Карабахе: Алиев заявил о взятии 7 сел

Ранее Алиев сообщал, что под контроль азербайджанской армии перешло село Мадагиз, и он принял решение о возвращении ему исторического названия Суговушан.

Алиев сообщил, что азербайджанская армия взяла под контроль семь сел в Карабахе

Президент Азербайджана Ильхам Алиев сообщил 3 октября, что азербайджанская армия взяла под контроль семь сел в районах, прилегающих к Нагорному Карабаху.

-Сегодня азербайджанская армия освободила села Талыш Тертерского района, Мехдили, Чахырлы, Ашагы Маральян, Шейбей и Гуйджак Джебраильского района и Ашагы Абдуррахманлы Физулинского района, - написал Алиев на своей странице в Twitter.

Ранее Алиев сообщал, что под контроль азербайджанской армии перешло село Мадагиз, и он принял решение о возвращении ему исторического названия Суговушан.